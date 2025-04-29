https://ria.ru/20250429/danija-2013976439.html
Российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия в Дании
Российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия в Дании - РИА Новости, 29.04.2025
Российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия в Дании
Российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия по случаю освобождения Дании в годы Второй мировой войны, заявили РИА Новости в посольстве России в... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:08:00+03:00
2025-04-29T09:08:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия по случаю освобождения Дании в годы Второй мировой войны, заявили РИА Новости в посольстве России в Копенгагене. "В Дании 5 мая отмечается как памятная дата - День освобождения Дании. На памятные мероприятия российские дипломаты сегодня не приглашаются", - заявили в посольстве.Посольство уточнило, что датские власти не препятствуют организации памятных мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне."Датские власти не препятствуют организации памятных мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как и в прежние годы, в центре Копенгагена пройдут маршем участники "Бессмертного полка". В Русском доме силами соотечественников будет проведен концерт по случаю Дня Победы. Будут возложены цветы к могилам солдат Красной армии в самых разных районах Дании", - рассказали в дипмиссии.По словам дипломатов, будут задействованы информационные ресурсы посольства для того, чтобы "в очередной раз опровергнуть устоявшиеся в Дании мифы о пребывании советских войск на Борнхольме"."Покажем также подготовленный посольством видеоролик о наших послах в Дании, которые с оружием в руках защищали Родину в годы Великой Отечественной войны. Многие дипломаты, в том числе руководители нашего посольства, ушли на фронт добровольцами и не все из них остались в живых. В условиях нынешней запредельной враждебности со стороны Дании к России хотим продемонстрировать датчанам, что наш народ не сломить, историю исковеркать не дадим. Девятого Мая на здании посольства России планируем проецировать фотографии о нашей победе в Великой Отечественной войне, триумфе советского народа", - добавили в дипмиссии.
https://ria.ru/20250223/daniya-2001142699.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, россия, копенгаген
В мире, Дания, Россия, Копенгаген
Российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия в Дании
Российских дипломатов не пригласили на мероприятия в честь освобождения Дании
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия по случаю освобождения Дании в годы Второй мировой войны, заявили РИА Новости в посольстве России в Копенгагене.
"В Дании
5 мая отмечается как памятная дата - День освобождения Дании. На памятные мероприятия российские дипломаты сегодня не приглашаются", - заявили в посольстве.
Посольство уточнило, что датские власти не препятствуют организации памятных мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Датские власти не препятствуют организации памятных мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как и в прежние годы, в центре Копенгагена пройдут маршем участники "Бессмертного полка". В Русском доме силами соотечественников будет проведен концерт по случаю Дня Победы. Будут возложены цветы к могилам солдат Красной армии в самых разных районах Дании", - рассказали в дипмиссии.
По словам дипломатов, будут задействованы информационные ресурсы посольства для того, чтобы "в очередной раз опровергнуть устоявшиеся в Дании мифы о пребывании советских войск на Борнхольме".
"Покажем также подготовленный посольством видеоролик о наших послах в Дании, которые с оружием в руках защищали Родину в годы Великой Отечественной войны. Многие дипломаты, в том числе руководители нашего посольства, ушли на фронт добровольцами и не все из них остались в живых. В условиях нынешней запредельной враждебности со стороны Дании к России хотим продемонстрировать датчанам, что наш народ не сломить, историю исковеркать не дадим. Девятого Мая на здании посольства России планируем проецировать фотографии о нашей победе в Великой Отечественной войне, триумфе советского народа", - добавили в дипмиссии.