https://ria.ru/20250429/danija-2013976439.html

Российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия в Дании

Российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия в Дании - РИА Новости, 29.04.2025

Российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия в Дании

Российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия по случаю освобождения Дании в годы Второй мировой войны, заявили РИА Новости в посольстве России в... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T09:08:00+03:00

2025-04-29T09:08:00+03:00

2025-04-29T09:27:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российских дипломатов не пригласили на памятные мероприятия по случаю освобождения Дании в годы Второй мировой войны, заявили РИА Новости в посольстве России в Копенгагене. "В Дании 5 мая отмечается как памятная дата - День освобождения Дании. На памятные мероприятия российские дипломаты сегодня не приглашаются", - заявили в посольстве.Посольство уточнило, что датские власти не препятствуют организации памятных мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне."Датские власти не препятствуют организации памятных мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Как и в прежние годы, в центре Копенгагена пройдут маршем участники "Бессмертного полка". В Русском доме силами соотечественников будет проведен концерт по случаю Дня Победы. Будут возложены цветы к могилам солдат Красной армии в самых разных районах Дании", - рассказали в дипмиссии.По словам дипломатов, будут задействованы информационные ресурсы посольства для того, чтобы "в очередной раз опровергнуть устоявшиеся в Дании мифы о пребывании советских войск на Борнхольме"."Покажем также подготовленный посольством видеоролик о наших послах в Дании, которые с оружием в руках защищали Родину в годы Великой Отечественной войны. Многие дипломаты, в том числе руководители нашего посольства, ушли на фронт добровольцами и не все из них остались в живых. В условиях нынешней запредельной враждебности со стороны Дании к России хотим продемонстрировать датчанам, что наш народ не сломить, историю исковеркать не дадим. Девятого Мая на здании посольства России планируем проецировать фотографии о нашей победе в Великой Отечественной войне, триумфе советского народа", - добавили в дипмиссии.

https://ria.ru/20250223/daniya-2001142699.html

https://ria.ru/20250428/shveytsariya-2013865964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дания, россия, копенгаген