https://ria.ru/20250429/damask-2013973513.html

В пригороде Дамаска произошли столкновения

В пригороде Дамаска произошли столкновения - РИА Новости, 29.04.2025

В пригороде Дамаска произошли столкновения

Боестолкновения между силами безопасности Сирии и друзскими отрядами самообороны произошли под городом Джарамана в ближайших окрестностях Дамаска, сообщает... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T08:59:00+03:00

2025-04-29T08:59:00+03:00

2025-04-29T08:59:00+03:00

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БЕЙРУТ, 29 апр - РИА Новости. Боестолкновения между силами безопасности Сирии и друзскими отрядами самообороны произошли под городом Джарамана в ближайших окрестностях Дамаска, сообщает сирийский телеканал Syria TV. "Рядом с кварталом Насим в городе Джарамана ночью шла интенсивная стрельба. Силы общей безопасности прибыли в район Джараманы в пригороде Дамаска после ночных боестолкновений", - сообщает телеканал. Источник в Джарамане рассказал РИА Новости, что в результате боестолкновений погибли не менее трех человек. "Друзские бойцы не дали ночью вооруженным отрядам (правительственным силам безопасности - ред.) войти в Джараману, последние сосредоточились на въезде в город", - добавил собеседник агентства. Что спровоцировало конфликт, власти и представители силовых ведомств не уточняют. Город Джарамана расположен в трех километрах к юго-востоку от сирийской столицы на равнине Гута, по дороге в международный аэропорт. Население города составляют преимущественно друзы и христиане.

https://ria.ru/20250309/smi-2003913101.html

дамаск (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, дамаск (город)