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В пригороде Дамаска произошли столкновения - РИА Новости, 29.04.2025
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Война в Сирии
 
08:59 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/damask-2013973513.html
В пригороде Дамаска произошли столкновения
В пригороде Дамаска произошли столкновения - РИА Новости, 29.04.2025
В пригороде Дамаска произошли столкновения
Боестолкновения между силами безопасности Сирии и друзскими отрядами самообороны произошли под городом Джарамана в ближайших окрестностях Дамаска, сообщает... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T08:59:00+03:00
2025-04-29T08:59:00+03:00
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БЕЙРУТ, 29 апр - РИА Новости. Боестолкновения между силами безопасности Сирии и друзскими отрядами самообороны произошли под городом Джарамана в ближайших окрестностях Дамаска, сообщает сирийский телеканал Syria TV. "Рядом с кварталом Насим в городе Джарамана ночью шла интенсивная стрельба. Силы общей безопасности прибыли в район Джараманы в пригороде Дамаска после ночных боестолкновений", - сообщает телеканал. Источник в Джарамане рассказал РИА Новости, что в результате боестолкновений погибли не менее трех человек. "Друзские бойцы не дали ночью вооруженным отрядам (правительственным силам безопасности - ред.) войти в Джараману, последние сосредоточились на въезде в город", - добавил собеседник агентства. Что спровоцировало конфликт, власти и представители силовых ведомств не уточняют. Город Джарамана расположен в трех километрах к юго-востоку от сирийской столицы на равнине Гута, по дороге в международный аэропорт. Население города составляют преимущественно друзы и христиане.
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в мире, дамаск (город)
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город)
В пригороде Дамаска произошли столкновения

В пригороде Дамаска произошли столкновения силовиков с друзскими формированиями

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в Сирии
Военнослужащие в Сирии - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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БЕЙРУТ, 29 апр - РИА Новости. Боестолкновения между силами безопасности Сирии и друзскими отрядами самообороны произошли под городом Джарамана в ближайших окрестностях Дамаска, сообщает сирийский телеканал Syria TV.
«
"Рядом с кварталом Насим в городе Джарамана ночью шла интенсивная стрельба. Силы общей безопасности прибыли в район Джараманы в пригороде Дамаска после ночных боестолкновений", - сообщает телеканал.
Источник в Джарамане рассказал РИА Новости, что в результате боестолкновений погибли не менее трех человек. "Друзские бойцы не дали ночью вооруженным отрядам (правительственным силам безопасности - ред.) войти в Джараману, последние сосредоточились на въезде в город", - добавил собеседник агентства.
Что спровоцировало конфликт, власти и представители силовых ведомств не уточняют.
Город Джарамана расположен в трех километрах к юго-востоку от сирийской столицы на равнине Гута, по дороге в международный аэропорт. Население города составляют преимущественно друзы и христиане.
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