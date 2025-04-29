https://ria.ru/20250429/dakhau-2013884383.html

Освобождение концентрационного лагеря в фашистской Германии в Дахау (1945)

Освобождение концентрационного лагеря в фашистской Германии в Дахау (1945) - РИА Новости, 29.04.2025

Освобождение концентрационного лагеря в фашистской Германии в Дахау (1945)

Концентрационный лагерь Дахау был открыт в марте 1933 года. Это был первый постоянно действующий концентрационный лагерь, основанный национал-социалистическим... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T01:40:00+03:00

2025-04-29T01:40:00+03:00

2025-04-29T01:40:00+03:00

справки

дахау

история

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92822/52/928225256_0:48:600:386_1920x0_80_0_0_5ffe681a374f443f39e2e344522e7944.jpg

Концентрационный лагерь Дахау был открыт в марте 1933 года. Это был первый постоянно действующий концентрационный лагерь, основанный национал-социалистическим (нацистским) правительством. Лагерь располагался на территории бывшего завода по изготовлению боеприпасов в северо-восточной части города Дахау, примерно в 16 км к северо-западу от Мюнхена на юге Германии. 22 марта 1933 года в лагерь прибыли первые транспорты с заключенными. Первоначально предназначался для содержания пяти тысяч противников нацистского режима (оппозиционных политиков, деятелей церкви), а также евреев, цыган, гомосексуалистов, уголовников и душевнобольных. 11 апреля 1933 года лагерь был передан в ведение СС. После "Ночи длинных ножей" рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер начал расширение территории лагеря и превратил его в "образцовый", по образу и подобию которого организовывались другие концентрационные лагеря в Германии и на оккупированных территориях. На базе Дахау проводилась подготовка охранников и руководителей для других концлагерей, были сформированы первые подразделения СС "Мертвая голова". Накануне летних Олимпийских игр 1936 года, проходивших в Мюнхене и Берлине, в лагерь были заключены те, кого посчитали "асоциальными элементами". После аншлюса Австрии в Дахау были отправлены австрийские противники нацистского режима, а после "Хрустальной ночи" 1938 года – около 11 тысяч евреев, из которых около 4 тысячи – из Вены. Большинство этих людей, в том числе евреи, в течение 1938-1939 годах были освобождены из лагеря, евреи были вынуждены эмигрировать, лишившись собственности.С началом Второй мировой войны в 1939 году лагерь был вновь расширен, имел около 125 лагерных отделений и так называемых внешних команд на военных предприятиях юга Германии. С прибытием заключенных с оккупированных территорий Восточной Европы лагерь перестал быть местом изоляции и способом оказания давления на влиятельных и богатых противников режима, а стал источником дешевой рабочей силы для предприятий прежде всего военно-промышленного комплекса. Заключенные использовались на самых тяжелых работах, например в шахтах и рудниках. Среди пленных вводились определенные различия. Так, политические заключенные имели на своей одежде красные треугольники, евреи – желтые, гомосексуалисты – розовые, уголовники – зеленые и так далее. Советских военнопленных использовали в качестве мишеней для обучения солдат новобранцев стрельбе, нередко их так и оставляли умирать на полигоне, либо отправляли в печь крематория еще живыми. Здоровых узников часто наказывали и пытали, стараясь подавить волю и предотвратить выступления и волнения. Для наказаний в лагере имелись специальные станки, узников не жалели, так как бараки постоянно были переполнены.Концлагерь Дахау приобрел известность и как концлагерь, в котором проводились медицинские эксперименты по изучению воздействия на организм холода, давления, газов, токсических средств, по инфицированию и другие. Ставились хирургические эксперименты, часто без анестезии. Здесь же проходили подготовку руководители и охранники для других лагерей, а также солдаты войск СС. С осени 1941 года в лагере стали проводиться массовые казни над русскими военнопленными. В 1942 году в лагере были построены газовая камера и крематорий.После приближения линии фронта и освобождения территорий на востоке Европы с 1944 года в Дахау начали привозить заключенных из расположенных в Польше концлагерей (так называемые поезда смерти). Количество заключенных в 7-10 раз превышало те цифры, на которые лагерь изначально был рассчитан. В 1944 оду было проведено несколько акций устрашения, в ходе которых были показательно расстреляны свыше 90 советских военнопленных, прежде всего офицеров, в том числе участников подпольной организации "Братский союз военнопленных".Всего за годы существования концлагеря Дахау через него прошли, согласно регистрационным документам, 206 тысяч заключенных (реально около 250 тысяч человек) из 24 стран, в том числе из СССР. В Дахау в результате планомерного уничтожения заключенных, издевательств, непосильного труда и преступных медицинских опытов, согласно документам лагерного учета, погибли 32 099 человек (реальная цифра предположительно составляет 41,5 тысячи человек, без учета отправленных в другие лагеря и умерших там). Около 140 тысяч заключенных были переведены в другие лагеря.В тяжелых условиях жестокого режима узники вели борьбу против фашистов. В лагере действовала подпольная организация заключенных во главе с интернациональным комитетом, в который входили национальные группы. Русский подпольный комитет в концлагере Дахау был образован осенью 1943 года. Советскую группу сопротивления возглавлял подполковник Илларион Панов. Был создан военный отдел по подготовке вооруженного восстания, его руководителем стал генерал-майор Сергей Вишневский. Национальные и интернациональные организации заключенных спасали больных, устраивали акты саботажа, поддерживали контакты с немецкими и иностранными группами, действовавшими в других городах и лагерях Баварии. В связи с приближением войск союзников в апреле 1945 года комендант лагеря получил приказ рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, в котором предписывалось, чтобы ни один заключенный живым не попал в руки врага, а лагерь был уничтожен. Заключенных стали эвакуировать. 26 апреля 1945 года почти семь тысяч человек из Дахау пешком отправили на юг к Тегернзее (местечко в предгорьях Альп примерно в 50 километрах южнее Мюнхена). Во время шестидневного марша любого, кто отставал или не мог идти дальше, расстреливали. Многие погибали от переохлаждения, голода или изнеможения.Утром 28 апреля 1945 года подпольная группа, состоящая из жителей города и бежавших ранее заключенных концлагеря, подняла восстание, сорвав план уничтожения оставшихся в живых узников (около 30 тысяч человек). Им удалось занять городскую ратушу, но через несколько часов восстание было подавлено превосходящими силами гестапо. 29 апреля 1945 года узников лагеря освободили солдаты американской 45-й пехотной дивизии, входившей в состав 7-й армии. В это время произошел инцидент, известный как "Бойня в Дахау". Американские солдаты и офицеры, увидев "поезд смерти" из Бухенвальда, забитый телами умерших и убитых заключенных, начали самосуд. Практически все охранники лагеря, сдавшиеся без сопротивления, были убиты солдатами и присоединившимися к ним заключенными, в том числе и голыми руками.Было убито свыше 500 человек. В результате расследования американского военного трибунала против ряда командиров были выдвинуты обвинения, но генерал Джордж Паттон, назначенный губернатором Баварии, отклонил все обвинения.В ноябре-декабре 1945 года трибунал, созданный американским военным командованием, провел судебный процесс по делу администрации и охраны Дахау. Суд проходил на территории концлагеря. Все 40 подсудимых были признаны виновными, из них двое были приговорены к 10 годам тюрьмы, остальные, включая главного лагерного врача Карла-Клауса Шиллинга и одного из последних комендантов Мартина Вайса – к смертной казни.Второй процесс был организован там же в 1947 году. По его итогам Александер Пиорковски, комендант лагеря в 1939-1942 годах, был приговорен к смертной казни, 116 человек – к различным срокам заключения. Смертные приговоры были приведены в исполнение в конце мая 1946 года и в октябре 1948 года в тюрьме Ландсберга-на-Лехе.На месте концлагеря в 1965 году по инициативе выживших заключенных, объединившихся в Международный комитет Дахау, при финансовой поддержке правительства Баварии был открыт музей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

дахау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, дахау, история