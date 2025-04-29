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CNN раскрыл план США по прекращению конфликта на Украине - РИА Новости, 29.04.2025
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10:29 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/cnn-2013993133.html
CNN раскрыл план США по прекращению конфликта на Украине
CNN раскрыл план США по прекращению конфликта на Украине - РИА Новости, 29.04.2025
CNN раскрыл план США по прекращению конфликта на Украине
План США по завершению конфликта на Украине заключается в признании утраченных территорий страны за Россией, пишет CNN. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T10:29:00+03:00
2025-04-29T10:29:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. План США по завершению конфликта на Украине заключается в признании утраченных территорий страны за Россией, пишет CNN."План США, по словам знакомых с ним чиновников, заключается в признании Вашингтоном контроля Москвы над Крымом &lt;…&gt; и предоставление России дополнительных украинских территорий, подконтрольных с момента начала конфликта в 2022 году", — говорится в материале.Трамп заявлял, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что США нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием
https://ria.ru/20250429/ukraina-2013981171.html
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в мире, сша, украина, россия, марко рубио, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Россия, Марко Рубио, Владимир Зеленский
CNN раскрыл план США по прекращению конфликта на Украине

CNN: план США заключается в признании потерянных Украиной территорий российскими

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. План США по завершению конфликта на Украине заключается в признании утраченных территорий страны за Россией, пишет CNN.
«
"План США, по словам знакомых с ним чиновников, заключается в признании Вашингтоном контроля Москвы над Крымом <…> и предоставление России дополнительных украинских территорий, подконтрольных с момента начала конфликта в 2022 году", — говорится в материале.
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