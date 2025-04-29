https://ria.ru/20250429/cnn-2013993133.html
CNN раскрыл план США по прекращению конфликта на Украине
CNN раскрыл план США по прекращению конфликта на Украине - РИА Новости, 29.04.2025
CNN раскрыл план США по прекращению конфликта на Украине
План США по завершению конфликта на Украине заключается в признании утраченных территорий страны за Россией, пишет CNN. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T10:29:00+03:00
2025-04-29T10:29:00+03:00
2025-04-29T10:29:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
марко рубио
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. План США по завершению конфликта на Украине заключается в признании утраченных территорий страны за Россией, пишет CNN."План США, по словам знакомых с ним чиновников, заключается в признании Вашингтоном контроля Москвы над Крымом <…> и предоставление России дополнительных украинских территорий, подконтрольных с момента начала конфликта в 2022 году", — говорится в материале.Трамп заявлял, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. На прошлой неделе он обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье, что ближайшая неделя будет очень важной, потому что США нужно будет решить, хотят ли они продолжать заниматься урегулированием
https://ria.ru/20250429/ukraina-2013981171.html
https://ria.ru/20250429/wsj-2013978361.html
сша
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, марко рубио, владимир зеленский
В мире, США, Украина, Россия, Марко Рубио, Владимир Зеленский
CNN раскрыл план США по прекращению конфликта на Украине
CNN: план США заключается в признании потерянных Украиной территорий российскими