https://ria.ru/20250429/chs-2014204397.html
Во Владимирской области более 1200 человек обратились за помощью после ЧС
Во Владимирской области более 1200 человек обратились за помощью после ЧС - РИА Новости, 29.04.2025
Во Владимирской области более 1200 человек обратились за помощью после ЧС
Более 1200 человек обратились с заявлениями на получение финансовой помощи после ЧС в Киржачском районе Владимирской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T21:17:00+03:00
2025-04-29T21:17:00+03:00
2025-04-29T21:17:00+03:00
происшествия
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РЯЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Более 1200 человек обратились с заявлениями на получение финансовой помощи после ЧС в Киржачском районе Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. "По данным на вечер вторника, подано более 1200 заявлений на получение финансовой помощи", - сообщила собеседница агентства. Как указано на сайте правительства региона, предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого жителя зоны ЧС, независимо от причинённого ущерба; помощь в восстановлении пострадавшего жилья, областные выплаты на семью в размере 75 тысяч рублей при частичной утрате предметов первой необходимости и 150 тысяч рублей – при полной. Минобороны РФ сообщило 22 апреля, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявили чрезвычайную ситуацию. Губернатор Александр Авдеев сообщал о четырех пострадавших, трое из них были госпитализированы, еще одному предстоит амбулаторное лечение. В пресс-службе правительства региона РИА Новости уточняли, что среди пострадавших - трое военных и один гражданский. Вечером 25 апреля администрация Киржачского района заявила, что режим ЧС отменили в 11 населенных пунктах, сохранив его только в поселке Барсово.
https://ria.ru/20250424/gaz-2013272351.html
https://ria.ru/20250423/vzryvy-2012927547.html
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происшествия, киржачский район, владимирская область, министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области, россия
Происшествия, Киржачский район, Владимирская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Взрыв в воинской части во Владимирской области, Россия
Во Владимирской области более 1200 человек обратились за помощью после ЧС
Более 1200 жителей Киржачского района обратились за финансовой помощью после ЧС
РЯЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Более 1200 человек обратились с заявлениями на получение финансовой помощи после ЧС в Киржачском районе Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"По данным на вечер вторника, подано более 1200 заявлений на получение финансовой помощи", - сообщила собеседница агентства.
Как указано на сайте правительства региона, предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого жителя зоны ЧС, независимо от причинённого ущерба; помощь в восстановлении пострадавшего жилья, областные выплаты на семью в размере 75 тысяч рублей при частичной утрате предметов первой необходимости и 150 тысяч рублей – при полной.
Минобороны РФ
сообщило 22 апреля, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области
произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. В Киржачском районе
объявили чрезвычайную ситуацию.
Губернатор Александр Авдеев сообщал о четырех пострадавших, трое из них были госпитализированы, еще одному предстоит амбулаторное лечение. В пресс-службе правительства региона РИА Новости уточняли, что среди пострадавших - трое военных и один гражданский.
Вечером 25 апреля администрация Киржачского района заявила, что режим ЧС отменили в 11 населенных пунктах, сохранив его только в поселке Барсово.