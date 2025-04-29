https://ria.ru/20250429/chs-2014204397.html

Во Владимирской области более 1200 человек обратились за помощью после ЧС

Во Владимирской области более 1200 человек обратились за помощью после ЧС - РИА Новости, 29.04.2025

Во Владимирской области более 1200 человек обратились за помощью после ЧС

Более 1200 человек обратились с заявлениями на получение финансовой помощи после ЧС в Киржачском районе Владимирской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T21:17:00+03:00

2025-04-29T21:17:00+03:00

2025-04-29T21:17:00+03:00

происшествия

киржачский район

владимирская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

взрыв в воинской части во владимирской области

россия

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РЯЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Более 1200 человек обратились с заявлениями на получение финансовой помощи после ЧС в Киржачском районе Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. "По данным на вечер вторника, подано более 1200 заявлений на получение финансовой помощи", - сообщила собеседница агентства. Как указано на сайте правительства региона, предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого жителя зоны ЧС, независимо от причинённого ущерба; помощь в восстановлении пострадавшего жилья, областные выплаты на семью в размере 75 тысяч рублей при частичной утрате предметов первой необходимости и 150 тысяч рублей – при полной. Минобороны РФ сообщило 22 апреля, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявили чрезвычайную ситуацию. Губернатор Александр Авдеев сообщал о четырех пострадавших, трое из них были госпитализированы, еще одному предстоит амбулаторное лечение. В пресс-службе правительства региона РИА Новости уточняли, что среди пострадавших - трое военных и один гражданский. Вечером 25 апреля администрация Киржачского района заявила, что режим ЧС отменили в 11 населенных пунктах, сохранив его только в поселке Барсово.

https://ria.ru/20250424/gaz-2013272351.html

https://ria.ru/20250423/vzryvy-2012927547.html

https://ria.ru/20250423/psikhologi-2012864788.html

киржачский район

владимирская область

россия

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происшествия, киржачский район, владимирская область, министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области, россия