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Во Владимирской области более 1200 человек обратились за помощью после ЧС - РИА Новости, 29.04.2025
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21:17 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/chs-2014204397.html
Во Владимирской области более 1200 человек обратились за помощью после ЧС
Во Владимирской области более 1200 человек обратились за помощью после ЧС - РИА Новости, 29.04.2025
Во Владимирской области более 1200 человек обратились за помощью после ЧС
Более 1200 человек обратились с заявлениями на получение финансовой помощи после ЧС в Киржачском районе Владимирской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T21:17:00+03:00
2025-04-29T21:17:00+03:00
происшествия
киржачский район
владимирская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
взрыв в воинской части во владимирской области
россия
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РЯЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Более 1200 человек обратились с заявлениями на получение финансовой помощи после ЧС в Киржачском районе Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. "По данным на вечер вторника, подано более 1200 заявлений на получение финансовой помощи", - сообщила собеседница агентства. Как указано на сайте правительства региона, предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого жителя зоны ЧС, независимо от причинённого ущерба; помощь в восстановлении пострадавшего жилья, областные выплаты на семью в размере 75 тысяч рублей при частичной утрате предметов первой необходимости и 150 тысяч рублей – при полной. Минобороны РФ сообщило 22 апреля, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявили чрезвычайную ситуацию. Губернатор Александр Авдеев сообщал о четырех пострадавших, трое из них были госпитализированы, еще одному предстоит амбулаторное лечение. В пресс-службе правительства региона РИА Новости уточняли, что среди пострадавших - трое военных и один гражданский. Вечером 25 апреля администрация Киржачского района заявила, что режим ЧС отменили в 11 населенных пунктах, сохранив его только в поселке Барсово.
https://ria.ru/20250424/gaz-2013272351.html
https://ria.ru/20250423/vzryvy-2012927547.html
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киржачский район
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россия
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происшествия, киржачский район, владимирская область, министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области, россия
Происшествия, Киржачский район, Владимирская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Взрыв в воинской части во Владимирской области, Россия
Во Владимирской области более 1200 человек обратились за помощью после ЧС

Более 1200 жителей Киржачского района обратились за финансовой помощью после ЧС

© РИА Новости / Владимир Никонов | Перейти в медиабанкРежим ЧС объявлен на территории Киржачского района Владимирской области после взрыва
Режим ЧС объявлен на территории Киржачского района Владимирской области после взрыва - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Владимир Никонов
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Режим ЧС объявлен на территории Киржачского района Владимирской области после взрыва
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РЯЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. Более 1200 человек обратились с заявлениями на получение финансовой помощи после ЧС в Киржачском районе Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
"По данным на вечер вторника, подано более 1200 заявлений на получение финансовой помощи", - сообщила собеседница агентства.
Газ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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Как указано на сайте правительства региона, предусмотрена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого жителя зоны ЧС, независимо от причинённого ущерба; помощь в восстановлении пострадавшего жилья, областные выплаты на семью в размере 75 тысяч рублей при частичной утрате предметов первой необходимости и 150 тысяч рублей – при полной.
Минобороны РФ сообщило 22 апреля, что в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявили чрезвычайную ситуацию.
Пожарные машины в Киржаче Владимирской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Владимирский губернатор рассказал об ущербе от взрывов
23 апреля, 12:29
Губернатор Александр Авдеев сообщал о четырех пострадавших, трое из них были госпитализированы, еще одному предстоит амбулаторное лечение. В пресс-службе правительства региона РИА Новости уточняли, что среди пострадавших - трое военных и один гражданский.
Вечером 25 апреля администрация Киржачского района заявила, что режим ЧС отменили в 11 населенных пунктах, сохранив его только в поселке Барсово.
Психологи начали работать с жителями Владимирской области, эвакуированными в ПВР из-за детонации боеприпасов в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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ПроисшествияКиржачский районВладимирская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Взрыв в воинской части во Владимирской областиРоссия
 
 
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