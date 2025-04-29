https://ria.ru/20250429/buharest-2014169214.html

В Бухаресте при взрыве в военной лаборатории погибла женщина

В Бухаресте при взрыве в военной лаборатории погибла женщина - РИА Новости, 29.04.2025

В Бухаресте при взрыве в военной лаборатории погибла женщина

Одна женщина погибла после взрыва и последующего пожара в военной лаборатории по испытанию оружия и боеприпасов в Бухаресте, сообщает телеканал Antena 3. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:36:00+03:00

2025-04-29T18:36:00+03:00

2025-04-29T18:37:00+03:00

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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Одна женщина погибла после взрыва и последующего пожара в военной лаборатории по испытанию оружия и боеприпасов в Бухаресте, сообщает телеканал Antena 3. "Взрыв произошел во вторник в армейской лаборатории по испытанию оружия и боеприпасов, расположенной на кольцевой дороге столицы. После взрыва возник пожар, в результате которого погибла женщина", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Уточняется, что на место происшествия выехали сотрудники полиции и пожарные. "Речь идет о мобилизации сил на месте, включая машины скорой помощи, спасательное оборудование и роботизированный транспортный грузовик. Роботы используются из-за риска взрыва", - подчеркивается в сообщении. Спасатели пытаются определить, есть ли другие жертвы после взрыва и пожара.

https://ria.ru/20250428/vzryv-2013853207.html

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в мире, бухарест