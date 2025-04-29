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В Бухаресте при взрыве в военной лаборатории погибла женщина - РИА Новости, 29.04.2025
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18:36 29.04.2025 (обновлено: 18:37 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/buharest-2014169214.html
В Бухаресте при взрыве в военной лаборатории погибла женщина
В Бухаресте при взрыве в военной лаборатории погибла женщина - РИА Новости, 29.04.2025
В Бухаресте при взрыве в военной лаборатории погибла женщина
Одна женщина погибла после взрыва и последующего пожара в военной лаборатории по испытанию оружия и боеприпасов в Бухаресте, сообщает телеканал Antena 3. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:36:00+03:00
2025-04-29T18:37:00+03:00
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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Одна женщина погибла после взрыва и последующего пожара в военной лаборатории по испытанию оружия и боеприпасов в Бухаресте, сообщает телеканал Antena 3. "Взрыв произошел во вторник в армейской лаборатории по испытанию оружия и боеприпасов, расположенной на кольцевой дороге столицы. После взрыва возник пожар, в результате которого погибла женщина", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Уточняется, что на место происшествия выехали сотрудники полиции и пожарные. "Речь идет о мобилизации сил на месте, включая машины скорой помощи, спасательное оборудование и роботизированный транспортный грузовик. Роботы используются из-за риска взрыва", - подчеркивается в сообщении. Спасатели пытаются определить, есть ли другие жертвы после взрыва и пожара.
https://ria.ru/20250428/vzryv-2013853207.html
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в мире, бухарест
В мире, Бухарест
В Бухаресте при взрыве в военной лаборатории погибла женщина

При взрыве в лаборатории по испытанию оружия в Бухаресте погибла женщина

© Flickr / Bruce TutenВенгерская полиция
Венгерская полиция - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Flickr / Bruce Tuten
Венгерская полиция. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 апр - РИА Новости. Одна женщина погибла после взрыва и последующего пожара в военной лаборатории по испытанию оружия и боеприпасов в Бухаресте, сообщает телеканал Antena 3.
"Взрыв произошел во вторник в армейской лаборатории по испытанию оружия и боеприпасов, расположенной на кольцевой дороге столицы. После взрыва возник пожар, в результате которого погибла женщина", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
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Уточняется, что на место происшествия выехали сотрудники полиции и пожарные.
"Речь идет о мобилизации сил на месте, включая машины скорой помощи, спасательное оборудование и роботизированный транспортный грузовик. Роботы используются из-за риска взрыва", - подчеркивается в сообщении.
Спасатели пытаются определить, есть ли другие жертвы после взрыва и пожара.
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