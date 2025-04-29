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Регистрация на форум "Область будущего" стартовала в Липецкой области - РИА Новости, 29.04.2025
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Липецкая область
 
17:36 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/buduschee-2014145704.html
Регистрация на форум "Область будущего" стартовала в Липецкой области
Регистрация на форум "Область будущего" стартовала в Липецкой области - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация на форум "Область будущего" стартовала в Липецкой области
В Липецкой области объявлен старт регистрации участников Всероссийского молодежного образовательного форума "Область будущего" платформы Росмолодежь, который... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T17:36:00+03:00
2025-04-29T17:36:00+03:00
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 29 апр - РИА Новости. В Липецкой области объявлен старт регистрации участников Всероссийского молодежного образовательного форума "Область будущего" платформы Росмолодежь, который состоится в регионе со 2 по 13 сентября 2025 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в мероприятии примут участие 400 молодых людей от 14 до 35 лет, интересующихся IT-технологиями. Форум пройдет в формате двух тематических смен: "IT-ГОРОД" (2–6 сентября) и "IT-ИСКУССТВО" (9–13 сентября). Артамонов отметил, что участники форума смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодежи и получить до 1,5 миллиона рублей на реализацию своих идей. Регистрация участников форума продлится до 2 июля. Мероприятие организовано в рамках реализации нацпроекта "Молодежь и дети". "Такие события помогают молодежи расширять личные горизонты с учетом современных вызовов. Это возможность для профессионального роста – путь к стажировкам, проектам и другим карьерным трекам", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20250428/sselki-2013799376.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
Регистрация на форум "Область будущего" стартовала в Липецкой области

В Липецкой области началась регистрация на форум "Область будущего"

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 29 апр - РИА Новости. В Липецкой области объявлен старт регистрации участников Всероссийского молодежного образовательного форума "Область будущего" платформы Росмолодежь, который состоится в регионе со 2 по 13 сентября 2025 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, в мероприятии примут участие 400 молодых людей от 14 до 35 лет, интересующихся IT-технологиями. Форум пройдет в формате двух тематических смен: "IT-ГОРОД" (2–6 сентября) и "IT-ИСКУССТВО" (9–13 сентября).
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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28 апреля, 12:07
Артамонов отметил, что участники форума смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодежи и получить до 1,5 миллиона рублей на реализацию своих идей.
Регистрация участников форума продлится до 2 июля. Мероприятие организовано в рамках реализации нацпроекта "Молодежь и дети".
"Такие события помогают молодежи расширять личные горизонты с учетом современных вызовов. Это возможность для профессионального роста – путь к стажировкам, проектам и другим карьерным трекам", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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