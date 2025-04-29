https://ria.ru/20250429/buduschee-2014145704.html

Регистрация на форум "Область будущего" стартовала в Липецкой области

Регистрация на форум "Область будущего" стартовала в Липецкой области - РИА Новости, 29.04.2025

Регистрация на форум "Область будущего" стартовала в Липецкой области

В Липецкой области объявлен старт регистрации участников Всероссийского молодежного образовательного форума "Область будущего" платформы Росмолодежь, который... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T17:36:00+03:00

2025-04-29T17:36:00+03:00

2025-04-29T17:36:00+03:00

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 29 апр - РИА Новости. В Липецкой области объявлен старт регистрации участников Всероссийского молодежного образовательного форума "Область будущего" платформы Росмолодежь, который состоится в регионе со 2 по 13 сентября 2025 года, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, в мероприятии примут участие 400 молодых людей от 14 до 35 лет, интересующихся IT-технологиями. Форум пройдет в формате двух тематических смен: "IT-ГОРОД" (2–6 сентября) и "IT-ИСКУССТВО" (9–13 сентября). Артамонов отметил, что участники форума смогут подать заявку на грантовый конкурс Росмолодежи и получить до 1,5 миллиона рублей на реализацию своих идей. Регистрация участников форума продлится до 2 июля. Мероприятие организовано в рамках реализации нацпроекта "Молодежь и дети". "Такие события помогают молодежи расширять личные горизонты с учетом современных вызовов. Это возможность для профессионального роста – путь к стажировкам, проектам и другим карьерным трекам", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20250428/sselki-2013799376.html

https://ria.ru/20250424/semya-2013261921.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов