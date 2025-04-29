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В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина - РИА Новости, 29.04.2025
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10:58 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/bryanskaya-2014000251.html
В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина
В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина - РИА Новости, 29.04.2025
В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина
Жительница села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области получила осколочные ранения в результате атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T10:58:00+03:00
2025-04-29T10:58:00+03:00
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
климовский район
происшествия
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ТУЛА, 29 апр – РИА Новости. Жительница села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области получила осколочные ранения в результате атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "ВСУ атаковали дронами - камикадзе село Новые Юрковичи Климовского района. К сожалению, осколочные ранения получила местная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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брянская область
климовский район
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брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, климовский район, происшествия
Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Климовский район, Происшествия
В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина

В Брянской области женщина получила осколочные ранения при атаке дронов

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ТУЛА, 29 апр – РИА Новости. Жительница села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области получила осколочные ранения в результате атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"ВСУ атаковали дронами - камикадзе село Новые Юрковичи Климовского района. К сожалению, осколочные ранения получила местная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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Брянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныКлимовский районПроисшествия
 
 
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