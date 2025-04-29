https://ria.ru/20250429/bryanskaya-2014000251.html

В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина

В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина - РИА Новости, 29.04.2025

В Брянской области при атаке дронов пострадала женщина

Жительница села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области получила осколочные ранения в результате атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T10:58:00+03:00

2025-04-29T10:58:00+03:00

2025-04-29T10:58:00+03:00

брянская область

александр богомаз

вооруженные силы украины

климовский район

происшествия

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ТУЛА, 29 апр – РИА Новости. Жительница села Новые Юрковичи Климовского района Брянской области получила осколочные ранения в результате атаки дронов ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "ВСУ атаковали дронами - камикадзе село Новые Юрковичи Климовского района. К сожалению, осколочные ранения получила местная жительница. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250429/avtobus-2013993032.html

брянская область

климовский район

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Варвара Скокшина

брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, климовский район, происшествия