https://ria.ru/20250429/britanija-2014165491.html

Bloomberg: Британия может сократить обязательства перед Всемирным банком

Bloomberg: Британия может сократить обязательства перед Всемирным банком - РИА Новости, 29.04.2025

Bloomberg: Британия может сократить обязательства перед Всемирным банком

Великобритания может пересмотреть своё обязательство предоставить почти 2,7 миллиарда долларов Международной организации развития (МАР), входящей во Всемирный... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:24:00+03:00

2025-04-29T18:24:00+03:00

2025-04-29T18:24:00+03:00

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кир стармер

всемирный банк

в мире

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МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Великобритания может пересмотреть своё обязательство предоставить почти 2,7 миллиарда долларов Международной организации развития (МАР), входящей во Всемирный банк, из-за необходимости в средствах для повышения оборонных расходов, сообщило во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с планами властей. В ноябре 2024 года британский МИД объявил, что Лондон выделит МАР 1,98 миллиарда фунтов стерлингов ($2,66 миллиарда) в течение трёх лет. Ассоциация предоставляет гранты и займы самым бедным странам мира за счет пожертвований государств-членов. "Великобритания рассматривает сокращение своего обязательства на сумму почти в два миллиарда фунтов … перед фондом Всемирного банка для развивающихся стран", - говорится в материале. Отмечается, что британские власти хотят задействовать средства из бюджета на оказание иностранной помощи, чтобы профинансировать более высокие военные расходы на фоне ограничения поддержки Украины со стороны США, передаёт Блумберг. Ранее премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о планах увеличить оборонные расходы с 2,3% до 2,5% ВВП к 2027 году за счёт урезания бюджета на международную помощь в целях развития с 0,5% до 0,3% ВВП. Помимо этого, несмотря на многомиллиардную дыру в бюджете, власти Великобритании обязались ежегодно выделять на поддержку Украины по три миллиарда фунтов стерлингов.

https://ria.ru/20250327/vto-2007819802.html

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великобритания, украина, лондон, кир стармер, всемирный банк, в мире