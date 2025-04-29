https://ria.ru/20250429/briks-2014210417.html

Главы МИД БРИКС выступили за отмену односторонних экономических санкций

Главы МИД БРИКС выступили за отмену односторонних экономических санкций - РИА Новости, 29.04.2025

Главы МИД БРИКС выступили за отмену односторонних экономических санкций

Страны БРИКС призвали к отмене односторонних экономических санкций, которые противоречат международному праву и наносят ущерб правам человека, включая право на... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T22:00:00+03:00

2025-04-29T22:00:00+03:00

2025-04-29T22:00:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Страны БРИКС призвали к отмене односторонних экономических санкций, которые противоречат международному праву и наносят ущерб правам человека, включая право на развитие, говорится в декларации по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения. "Министры вновь подчеркнули, что односторонние принудительные меры, в том числе в форме односторонних экономических санкций и вторичных санкций, противоречащих международному праву, имеют далеко идущие последствия для прав человека, включая право на развитие, особенно затрагивая уязвимые слои населения. В связи с этим они призвали к их отмене", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250424/peskov-2013165712.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, брикс, санкции