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Главы МИД БРИКС выступили за отмену односторонних экономических санкций - РИА Новости, 29.04.2025
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22:00 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/briks-2014210417.html
Главы МИД БРИКС выступили за отмену односторонних экономических санкций
Главы МИД БРИКС выступили за отмену односторонних экономических санкций - РИА Новости, 29.04.2025
Главы МИД БРИКС выступили за отмену односторонних экономических санкций
Страны БРИКС призвали к отмене односторонних экономических санкций, которые противоречат международному праву и наносят ущерб правам человека, включая право на... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T22:00:00+03:00
2025-04-29T22:00:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Страны БРИКС призвали к отмене односторонних экономических санкций, которые противоречат международному праву и наносят ущерб правам человека, включая право на развитие, говорится в декларации по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения. "Министры вновь подчеркнули, что односторонние принудительные меры, в том числе в форме односторонних экономических санкций и вторичных санкций, противоречащих международному праву, имеют далеко идущие последствия для прав человека, включая право на развитие, особенно затрагивая уязвимые слои населения. В связи с этим они призвали к их отмене", - говорится в документе.
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в мире, брикс, санкции
В мире, БРИКС, Санкции
Главы МИД БРИКС выступили за отмену односторонних экономических санкций

Страны БРИКС призвали отменить санкции, противоречащие международному праву

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Страны БРИКС призвали к отмене односторонних экономических санкций, которые противоречат международному праву и наносят ущерб правам человека, включая право на развитие, говорится в декларации по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения.
«
"Министры вновь подчеркнули, что односторонние принудительные меры, в том числе в форме односторонних экономических санкций и вторичных санкций, противоречащих международному праву, имеют далеко идущие последствия для прав человека, включая право на развитие, особенно затрагивая уязвимые слои населения. В связи с этим они призвали к их отмене", - говорится в документе.
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