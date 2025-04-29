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Главы МИД БРИКС выступили за отмену односторонних экономических санкций
Главы МИД БРИКС выступили за отмену односторонних экономических санкций - РИА Новости, 29.04.2025
Главы МИД БРИКС выступили за отмену односторонних экономических санкций
Страны БРИКС призвали к отмене односторонних экономических санкций, которые противоречат международному праву и наносят ущерб правам человека, включая право на... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T22:00:00+03:00
2025-04-29T22:00:00+03:00
2025-04-29T22:00:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Страны БРИКС призвали к отмене односторонних экономических санкций, которые противоречат международному праву и наносят ущерб правам человека, включая право на развитие, говорится в декларации по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения. "Министры вновь подчеркнули, что односторонние принудительные меры, в том числе в форме односторонних экономических санкций и вторичных санкций, противоречащих международному праву, имеют далеко идущие последствия для прав человека, включая право на развитие, особенно затрагивая уязвимые слои населения. В связи с этим они призвали к их отмене", - говорится в документе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брикс, санкции
Главы МИД БРИКС выступили за отмену односторонних экономических санкций
Страны БРИКС призвали отменить санкции, противоречащие международному праву