https://ria.ru/20250429/briks-2014210031.html

Главы МИД БРИКС поддержали включение Бразилии и Индии в состав Совбеза ООН

Главы МИД БРИКС поддержали включение Бразилии и Индии в состав Совбеза ООН - РИА Новости, 29.04.2025

Главы МИД БРИКС поддержали включение Бразилии и Индии в состав Совбеза ООН

Главы МИД стран БРИКС по итогам саммита в Бразилии поддержали стремление развивающихся стран, в том числе Бразилии и Индии, играть более важную роль в... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T21:57:00+03:00

2025-04-29T21:57:00+03:00

2025-04-29T21:57:00+03:00

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саммит брикс в бразилии

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС по итогам саммита в Бразилии поддержали стремление развивающихся стран, в том числе Бразилии и Индии, играть более важную роль в Организации Объединенных Наций, включая ее Совет безопасности. "Министры... поддержали законные стремления стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию и Индию, играть более важную роль в международных делах, в частности в Организации Объединенных Наций, включая ее Совет безопасности", - говорится в тексте декларации по итогам СМИД БРИКС, которую опубликовало правительство Бразилии. Главы МИД объединения также поддержали всеобъемлющую реформу Организации Объединенных Наций, включая ее Совет безопасности, "с целью сделать ее более демократичной, представительной, эффективной и действенной, а также увеличить представительство развивающихся стран в членском составе совета, чтобы он мог адекватно реагировать на преобладающие глобальные вызовы".

https://ria.ru/20250429/briks-2014209401.html

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Наталья Макарова

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