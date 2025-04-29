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Главы МИД БРИКС поддержали включение Бразилии и Индии в состав Совбеза ООН - РИА Новости, 29.04.2025
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21:57 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/briks-2014210031.html
Главы МИД БРИКС поддержали включение Бразилии и Индии в состав Совбеза ООН
Главы МИД БРИКС поддержали включение Бразилии и Индии в состав Совбеза ООН - РИА Новости, 29.04.2025
Главы МИД БРИКС поддержали включение Бразилии и Индии в состав Совбеза ООН
Главы МИД стран БРИКС по итогам саммита в Бразилии поддержали стремление развивающихся стран, в том числе Бразилии и Индии, играть более важную роль в... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T21:57:00+03:00
2025-04-29T21:57:00+03:00
в мире
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брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС по итогам саммита в Бразилии поддержали стремление развивающихся стран, в том числе Бразилии и Индии, играть более важную роль в Организации Объединенных Наций, включая ее Совет безопасности. "Министры... поддержали законные стремления стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию и Индию, играть более важную роль в международных делах, в частности в Организации Объединенных Наций, включая ее Совет безопасности", - говорится в тексте декларации по итогам СМИД БРИКС, которую опубликовало правительство Бразилии. Главы МИД объединения также поддержали всеобъемлющую реформу Организации Объединенных Наций, включая ее Совет безопасности, "с целью сделать ее более демократичной, представительной, эффективной и действенной, а также увеличить представительство развивающихся стран в членском составе совета, чтобы он мог адекватно реагировать на преобладающие глобальные вызовы".
https://ria.ru/20250429/briks-2014209401.html
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В мире, Бразилия, Индия, Африка, БРИКС, Саммит БРИКС в Бразилии
Главы МИД БРИКС поддержали включение Бразилии и Индии в состав Совбеза ООН

Главы МИД БРИКС поддержали стремление развивающихся стран участвовать в ООН

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС
Саммит БРИКС - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Саммит БРИКС. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Главы МИД стран БРИКС по итогам саммита в Бразилии поддержали стремление развивающихся стран, в том числе Бразилии и Индии, играть более важную роль в Организации Объединенных Наций, включая ее Совет безопасности.
«
"Министры... поддержали законные стремления стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, включая Бразилию и Индию, играть более важную роль в международных делах, в частности в Организации Объединенных Наций, включая ее Совет безопасности", - говорится в тексте декларации по итогам СМИД БРИКС, которую опубликовало правительство Бразилии.
Главы МИД объединения также поддержали всеобъемлющую реформу Организации Объединенных Наций, включая ее Совет безопасности, "с целью сделать ее более демократичной, представительной, эффективной и действенной, а также увеличить представительство развивающихся стран в членском составе совета, чтобы он мог адекватно реагировать на преобладающие глобальные вызовы".
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В миреБразилияИндияАфрикаБРИКССаммит БРИКС в Бразилии
 
 
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