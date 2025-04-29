https://ria.ru/20250429/briks-2014209401.html

Страны БРИКС выразили обеспокоенность рисками ядерной угрозы

Страны БРИКС выразили обеспокоенность рисками ядерной угрозы - РИА Новости, 29.04.2025

Страны БРИКС выразили обеспокоенность рисками ядерной угрозы

Страны БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной угрозы и ядерного конфликта, говорится в декларации по итогам встречи министров иностранных дел... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T21:52:00+03:00

2025-04-29T21:52:00+03:00

2025-04-29T21:52:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Страны БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной угрозы и ядерного конфликта, говорится в декларации по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения. "Министры выразили обеспокоенность по поводу растущих рисков ядерной угрозы и конфликтов. Они подтвердили необходимость укрепления системы разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения и сохранения ее целостности и эффективности для достижения глобальной стабильности, международного мира и безопасности", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20250429/briks-2014209249.html

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