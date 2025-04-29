https://ria.ru/20250429/briks-2014209401.html
Страны БРИКС выразили обеспокоенность рисками ядерной угрозы
Страны БРИКС выразили обеспокоенность рисками ядерной угрозы - РИА Новости, 29.04.2025
Страны БРИКС выразили обеспокоенность рисками ядерной угрозы
Страны БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной угрозы и ядерного конфликта, говорится в декларации по итогам встречи министров иностранных дел... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T21:52:00+03:00
2025-04-29T21:52:00+03:00
2025-04-29T21:52:00+03:00
в мире
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829759195_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_5a0d4f7b2d4d578d9a07fa02d2741937.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Страны БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной угрозы и ядерного конфликта, говорится в декларации по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения. "Министры выразили обеспокоенность по поводу растущих рисков ядерной угрозы и конфликтов. Они подтвердили необходимость укрепления системы разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения и сохранения ее целостности и эффективности для достижения глобальной стабильности, международного мира и безопасности", - говорится в декларации.
https://ria.ru/20250429/briks-2014209249.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829759195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_691051c8deeb33a4c5846f19835d0a18.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брикс
Страны БРИКС выразили обеспокоенность рисками ядерной угрозы
Страны БРИКС выразили озабоченность растущими рисками ядерной угрозы