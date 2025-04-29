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Страны БРИКС выразили обеспокоенность рисками ядерной угрозы - РИА Новости, 29.04.2025
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21:52 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/briks-2014209401.html
Страны БРИКС выразили обеспокоенность рисками ядерной угрозы
Страны БРИКС выразили обеспокоенность рисками ядерной угрозы - РИА Новости, 29.04.2025
Страны БРИКС выразили обеспокоенность рисками ядерной угрозы
Страны БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной угрозы и ядерного конфликта, говорится в декларации по итогам встречи министров иностранных дел... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T21:52:00+03:00
2025-04-29T21:52:00+03:00
в мире
брикс
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Страны БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной угрозы и ядерного конфликта, говорится в декларации по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения. "Министры выразили обеспокоенность по поводу растущих рисков ядерной угрозы и конфликтов. Они подтвердили необходимость укрепления системы разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения и сохранения ее целостности и эффективности для достижения глобальной стабильности, международного мира и безопасности", - говорится в декларации.
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в мире, брикс
В мире, БРИКС
Страны БРИКС выразили обеспокоенность рисками ядерной угрозы

Страны БРИКС выразили озабоченность растущими рисками ядерной угрозы

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаги стран БРИКС
Флаги стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Страны БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной угрозы и ядерного конфликта, говорится в декларации по итогам встречи министров иностранных дел стран объединения.
"Министры выразили обеспокоенность по поводу растущих рисков ядерной угрозы и конфликтов. Они подтвердили необходимость укрепления системы разоружения, контроля над вооружениями и нераспространения и сохранения ее целостности и эффективности для достижения глобальной стабильности, международного мира и безопасности", - говорится в декларации.
Совместное фотографирование в рамках встречи на полях Совета глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Главы МИД БРИКС подтвердили приверженность мирному разрешению споров
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