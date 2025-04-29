https://ria.ru/20250429/briks-2014206095.html

В БРИКС выступили против принудительного переселения палестинцев

В БРИКС выступили против принудительного переселения палестинцев - РИА Новости, 29.04.2025

В БРИКС выступили против принудительного переселения палестинцев

Страны БРИКС против принудительного переселения палестинцев, следует из текста декларации председателя встречи министров иностранных дел государств объединения. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T21:34:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Страны БРИКС против принудительного переселения палестинцев, следует из текста декларации председателя встречи министров иностранных дел государств объединения. "Министры выразили свое решительное несогласие с принудительным перенаселением, временным или постоянным, под любым предлогом, палестинского населения с оккупированной палестинской территории", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20250429/netanyakhu-2014156725.html

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