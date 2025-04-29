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В БРИКС выступили против принудительного переселения палестинцев - РИА Новости, 29.04.2025
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21:34 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/briks-2014206095.html
В БРИКС выступили против принудительного переселения палестинцев
В БРИКС выступили против принудительного переселения палестинцев - РИА Новости, 29.04.2025
В БРИКС выступили против принудительного переселения палестинцев
Страны БРИКС против принудительного переселения палестинцев, следует из текста декларации председателя встречи министров иностранных дел государств объединения. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T21:34:00+03:00
2025-04-29T21:34:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Страны БРИКС против принудительного переселения палестинцев, следует из текста декларации председателя встречи министров иностранных дел государств объединения. "Министры выразили свое решительное несогласие с принудительным перенаселением, временным или постоянным, под любым предлогом, палестинского населения с оккупированной палестинской территории", - говорится в декларации.
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в мире, брикс, палестина, израиль, сектор газа
В мире, БРИКС, Палестина, Израиль, Сектор Газа
В БРИКС выступили против принудительного переселения палестинцев

Страны БРИКС выступили против принудительного переселения палестинцев из Газы

© AP Photo / Jehad AlshrafiПалестинцы
Палестинцы - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Палестинцы. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Страны БРИКС против принудительного переселения палестинцев, следует из текста декларации председателя встречи министров иностранных дел государств объединения.
"Министры выразили свое решительное несогласие с принудительным перенаселением, временным или постоянным, под любым предлогом, палестинского населения с оккупированной палестинской территории", - говорится в декларации.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его жена Сара прибывают на церемонии зажжения факелов по случаю 77-летней годовщины провозглашения независимости Израиля. 29 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Жена Нетаньяху вмешалась в его выступление по заложникам в Газе
Вчера, 17:56
 
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