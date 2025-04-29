https://ria.ru/20250429/briks-2014205952.html

Страны БРИКС призвали к переговорам по Газе и выводу израильских войск

Страны БРИКС призвали к переговорам по Газе и выводу израильских войск - РИА Новости, 29.04.2025

Страны БРИКС призвали к переговорам по Газе и выводу израильских войск

Страны БРИКС призвали к переговорам по прекращению боевых действий в секторе Газа и выводу израильских войск, следует из текста декларации председателя встречи... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T21:33:00+03:00

2025-04-29T21:33:00+03:00

2025-04-29T21:33:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Страны БРИКС призвали к переговорам по прекращению боевых действий в секторе Газа и выводу израильских войск, следует из текста декларации председателя встречи министров иностранных дел. "Они (министры иностранных дел стран БРИКС - ред.) призвали стороны добросовестно вести дальнейшие переговоры, чтобы достичь постоянного прекращения боевых действий, полного вывода израильских войск из сектора Газа и освобождения всех заложников и задержанных, содержащихся в нарушение международного права, а также для облегчения и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20241022/briks-1979414643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, брикс, сектор газа, израиль