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Страны БРИКС призвали к переговорам по Газе и выводу израильских войск - РИА Новости, 29.04.2025
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21:33 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/briks-2014205952.html
Страны БРИКС призвали к переговорам по Газе и выводу израильских войск
Страны БРИКС призвали к переговорам по Газе и выводу израильских войск - РИА Новости, 29.04.2025
Страны БРИКС призвали к переговорам по Газе и выводу израильских войск
Страны БРИКС призвали к переговорам по прекращению боевых действий в секторе Газа и выводу израильских войск, следует из текста декларации председателя встречи... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T21:33:00+03:00
2025-04-29T21:33:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Страны БРИКС призвали к переговорам по прекращению боевых действий в секторе Газа и выводу израильских войск, следует из текста декларации председателя встречи министров иностранных дел. "Они (министры иностранных дел стран БРИКС - ред.) призвали стороны добросовестно вести дальнейшие переговоры, чтобы достичь постоянного прекращения боевых действий, полного вывода израильских войск из сектора Газа и освобождения всех заложников и задержанных, содержащихся в нарушение международного права, а также для облегчения и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи", - говорится в декларации.
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в мире, брикс, сектор газа, израиль
В мире, БРИКС, Сектор Газа, Израиль
Страны БРИКС призвали к переговорам по Газе и выводу израильских войск

Страны БРИКС призвали к переговорам по прекращению боевых действий в Газе

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование в рамках встречи на полях Совета глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро
Совместное фотографирование в рамках встречи на полях Совета глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Совместное фотографирование в рамках встречи на полях Совета глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Страны БРИКС призвали к переговорам по прекращению боевых действий в секторе Газа и выводу израильских войск, следует из текста декларации председателя встречи министров иностранных дел.
«
"Они (министры иностранных дел стран БРИКС - ред.) призвали стороны добросовестно вести дальнейшие переговоры, чтобы достичь постоянного прекращения боевых действий, полного вывода израильских войск из сектора Газа и освобождения всех заложников и задержанных, содержащихся в нарушение международного права, а также для облегчения и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи", - говорится в декларации.
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