Страны БРИКС призвали к переговорам по Газе и выводу израильских войск
Страны БРИКС призвали к переговорам по прекращению боевых действий в Газе
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование в рамках встречи на полях Совета глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро
Совместное фотографирование в рамках встречи на полях Совета глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Страны БРИКС призвали к переговорам по прекращению боевых действий в секторе Газа и выводу израильских войск, следует из текста декларации председателя встречи министров иностранных дел.
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"Они (министры иностранных дел стран БРИКС - ред.) призвали стороны добросовестно вести дальнейшие переговоры, чтобы достичь постоянного прекращения боевых действий, полного вывода израильских войск из сектора Газа и освобождения всех заложников и задержанных, содержащихся в нарушение международного права, а также для облегчения и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи", - говорится в декларации.
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