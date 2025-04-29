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Страны БРИКС обеспокоены односторонними санкциями, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2025
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18:54 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/briks-2014173498.html
Страны БРИКС обеспокоены односторонними санкциями, заявил Лавров
Страны БРИКС обеспокоены односторонними санкциями, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2025
Страны БРИКС обеспокоены односторонними санкциями, заявил Лавров
Государства БРИКС озабочены односторонними санкциями и протекционистскими мерами, видят негативные последствия фрагментации мировой экономики, что будет указано РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:54:00+03:00
2025-04-29T18:54:00+03:00
россия
сергей лавров
дональд трамп
брикс
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в мире
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Государства БРИКС озабочены односторонними санкциями и протекционистскими мерами, видят негативные последствия фрагментации мировой экономики, что будет указано в документе по итогам СМИД БРИКС, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД стран БРИКС у министра спросили, есть ли у государств объединения единая позиция насчёт "торговой войны, которую развязал Дональд Трамп". "Имен не называем никаких в итоговом документе, он будет распространен, он содержит наши общие подходы к тому, что сейчас происходит в мировой экономике. Прежде всего в итоговом документе закреплён наш общий вывод о негативных последствиях фрагментации глобальной экономики, озабоченность ослаблением многосторонности, нарушением правил справедливости, инклюзивности... Сформулирована озабоченность односторонними протекционистскими мерами, односторонними санкциями, включая вторичные санкции", - сказал Лавров. Он добавил, что в центре системы должна оставаться Всемирная торговая организация, которую необходимо адаптировать к реалиям современности.
https://ria.ru/20250429/kosmos-2014138907.html
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россия, сергей лавров, дональд трамп, брикс, всемирная торговая организация (вто), в мире, сша
Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, БРИКС, Всемирная торговая организация (ВТО), В мире, США
Страны БРИКС обеспокоены односторонними санкциями, заявил Лавров

Лавров: страны БРИКС видят негативные последствия фрагментации мировой экономики

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование в рамках встречи на полях Совета глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро
Совместное фотографирование в рамках встречи на полях Совета глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Совместное фотографирование в рамках встречи на полях Совета глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Государства БРИКС озабочены односторонними санкциями и протекционистскими мерами, видят негативные последствия фрагментации мировой экономики, что будет указано в документе по итогам СМИД БРИКС, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД стран БРИКС у министра спросили, есть ли у государств объединения единая позиция насчёт "торговой войны, которую развязал Дональд Трамп".
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"Имен не называем никаких в итоговом документе, он будет распространен, он содержит наши общие подходы к тому, что сейчас происходит в мировой экономике. Прежде всего в итоговом документе закреплён наш общий вывод о негативных последствиях фрагментации глобальной экономики, озабоченность ослаблением многосторонности, нарушением правил справедливости, инклюзивности... Сформулирована озабоченность односторонними протекционистскими мерами, односторонними санкциями, включая вторичные санкции", - сказал Лавров.
Он добавил, что в центре системы должна оставаться Всемирная торговая организация, которую необходимо адаптировать к реалиям современности.
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РоссияСергей ЛавровДональд ТрампБРИКСВсемирная торговая организация (ВТО)В миреСША
 
 
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