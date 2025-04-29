Страны БРИКС обеспокоены односторонними санкциями, заявил Лавров
Лавров: страны БРИКС видят негативные последствия фрагментации мировой экономики
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование в рамках встречи на полях Совета глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро
Совместное фотографирование в рамках встречи на полях Совета глав МИД БРИКС в Рио-де-Жанейро
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Государства БРИКС озабочены односторонними санкциями и протекционистскими мерами, видят негативные последствия фрагментации мировой экономики, что будет указано в документе по итогам СМИД БРИКС, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
На пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД стран БРИКС у министра спросили, есть ли у государств объединения единая позиция насчёт "торговой войны, которую развязал Дональд Трамп".
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"Имен не называем никаких в итоговом документе, он будет распространен, он содержит наши общие подходы к тому, что сейчас происходит в мировой экономике. Прежде всего в итоговом документе закреплён наш общий вывод о негативных последствиях фрагментации глобальной экономики, озабоченность ослаблением многосторонности, нарушением правил справедливости, инклюзивности... Сформулирована озабоченность односторонними протекционистскими мерами, односторонними санкциями, включая вторичные санкции", - сказал Лавров.
Он добавил, что в центре системы должна оставаться Всемирная торговая организация, которую необходимо адаптировать к реалиям современности.