https://ria.ru/20250429/briks-2014173498.html

Страны БРИКС обеспокоены односторонними санкциями, заявил Лавров

Страны БРИКС обеспокоены односторонними санкциями, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2025

Страны БРИКС обеспокоены односторонними санкциями, заявил Лавров

Государства БРИКС озабочены односторонними санкциями и протекционистскими мерами, видят негативные последствия фрагментации мировой экономики, что будет указано РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:54:00+03:00

2025-04-29T18:54:00+03:00

2025-04-29T18:54:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Государства БРИКС озабочены односторонними санкциями и протекционистскими мерами, видят негативные последствия фрагментации мировой экономики, что будет указано в документе по итогам СМИД БРИКС, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. На пресс-конференции по итогам заседания совета глав МИД стран БРИКС у министра спросили, есть ли у государств объединения единая позиция насчёт "торговой войны, которую развязал Дональд Трамп". "Имен не называем никаких в итоговом документе, он будет распространен, он содержит наши общие подходы к тому, что сейчас происходит в мировой экономике. Прежде всего в итоговом документе закреплён наш общий вывод о негативных последствиях фрагментации глобальной экономики, озабоченность ослаблением многосторонности, нарушением правил справедливости, инклюзивности... Сформулирована озабоченность односторонними протекционистскими мерами, односторонними санкциями, включая вторичные санкции", - сказал Лавров. Он добавил, что в центре системы должна оставаться Всемирная торговая организация, которую необходимо адаптировать к реалиям современности.

https://ria.ru/20250429/kosmos-2014138907.html

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россия, сергей лавров, дональд трамп, брикс, всемирная торговая организация (вто), в мире, сша