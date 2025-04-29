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БРИКС не должен создавать собственные судебные инстанции, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2025
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18:51 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/briks-2014172579.html
БРИКС не должен создавать собственные судебные инстанции, заявил Лавров
БРИКС не должен создавать собственные судебные инстанции, заявил Лавров - РИА Новости, 29.04.2025
БРИКС не должен создавать собственные судебные инстанции, заявил Лавров
БРИКС не должен заниматься созданием собственных судебных инстанций, международные судебные процессы должны опираться на консенсус всех государств-участников, а РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:51:00+03:00
2025-04-29T18:51:00+03:00
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. БРИКС не должен заниматься созданием собственных судебных инстанций, международные судебные процессы должны опираться на консенсус всех государств-участников, а существующий Международный уголовный суд (МУС) манипулируется Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Эта тема звучала. Она не отражена в итоговом документе, поскольку на самом деле БРИКС не должен заниматься созданием каких-то собственных судебных инстанций. Мы за то, чтобы международные судебные процессы опирались на прочный консенсус всех государств-участников", - сказал Лавров на пресс-конференции. Он добавил, что Международный уголовный суд себя полностью дискредитировал. "Эта структура манипулируется западными странами. Какие-то государства, откровенно применяющие действия в нарушении международного гуманитарного права, выводятся из-под удара, а в отношении каких-то других стран предвзято, без опоры на конкретные факты, вводятся меры по наказанию, включая так называемые ордера на арест", - подчеркнул Лавров. Министр отметил, что Москва продвигает собственную инициативу, которая направлена на деполитизацию международной юстиции. "Российская Федерация... независимо от БРИКС, продвигает на международной арене, в том числе через Организацию Объединенных Наций, инициативу, которая нацелена на то, чтобы как можно больше государств подписались под необходимостью деполитизации международной юстиции, криминальной юстиции, и чтобы не было больше подобных прецедентов, когда решения важнейших вопросов, затрагивающих иммунитеты государств, прописанные, закрепленные в международном праве, решение подобных вопросов отдается на откуп таким откровенно ангажированным структурам, как Международный уголовный суд", - сказал он.
https://ria.ru/20250429/kosmos-2014138907.html
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в мире, россия, москва, сергей лавров, брикс, международный уголовный суд
В мире, Россия, Москва, Сергей Лавров, БРИКС, Международный уголовный суд
БРИКС не должен создавать собственные судебные инстанции, заявил Лавров

Лавров: БРИКС не должен заниматься созданием собственных судебных инстанций

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. БРИКС не должен заниматься созданием собственных судебных инстанций, международные судебные процессы должны опираться на консенсус всех государств-участников, а существующий Международный уголовный суд (МУС) манипулируется Западом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Эта тема звучала. Она не отражена в итоговом документе, поскольку на самом деле БРИКС не должен заниматься созданием каких-то собственных судебных инстанций. Мы за то, чтобы международные судебные процессы опирались на прочный консенсус всех государств-участников", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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Он добавил, что Международный уголовный суд себя полностью дискредитировал.
"Эта структура манипулируется западными странами. Какие-то государства, откровенно применяющие действия в нарушении международного гуманитарного права, выводятся из-под удара, а в отношении каких-то других стран предвзято, без опоры на конкретные факты, вводятся меры по наказанию, включая так называемые ордера на арест", - подчеркнул Лавров.
Министр отметил, что Москва продвигает собственную инициативу, которая направлена на деполитизацию международной юстиции.
"Российская Федерация... независимо от БРИКС, продвигает на международной арене, в том числе через Организацию Объединенных Наций, инициативу, которая нацелена на то, чтобы как можно больше государств подписались под необходимостью деполитизации международной юстиции, криминальной юстиции, и чтобы не было больше подобных прецедентов, когда решения важнейших вопросов, затрагивающих иммунитеты государств, прописанные, закрепленные в международном праве, решение подобных вопросов отдается на откуп таким откровенно ангажированным структурам, как Международный уголовный суд", - сказал он.
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