Рябков отметил озабоченность глав МИД БРИКС протекционистской политикой США
Рябков: на встрече глав МИД БРИКС звучала тема протекционистской политики США
Логотип БРИКС. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 апр - РИА Новости. Тема протекционистской политики США звучала во всех выступлениях на встрече глав МИД БРИКС, участники объединения высказывали большую озабоченность последствиями этой политики для глобальной торговли, сообщил журналистам замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков.
Встреча глав МИД стран БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 28-29 апреля.
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"Это один из сюжетов, который звучал во всех выступлениях, в кулуарных встречах, у участников объединения (есть) большая озабоченность последствиями этой политики для глобальной торговли и перспектив экономического роста", - сказал Рябков.
Он добавил, что "то, что происходит в сфере международной торговли, особенно в условиях, когда американская администрация из года в год саботирует нормализацию обстановки вокруг Всемирной торговой организации, вокруг апелляционного органа ВТО" - это отражение "глубоко односторонних, в какой-то степени предвзятых подходов, которыми одержим Вашингтон".
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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