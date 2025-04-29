https://ria.ru/20250429/briks-2013964482.html
Страны БРИКС должны стать опорой дела мира и развития, заявил Ван И
Страны БРИКС должны стать опорой дела мира и развития, заявил Ван И - РИА Новости, 29.04.2025
Страны БРИКС должны стать опорой дела мира и развития, заявил Ван И
Страны БРИКС должны взять на себя ведущую роль и стать опорой дела мира и развития, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на встрече министров... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T06:13:00+03:00
2025-04-29T06:13:00+03:00
2025-04-29T06:13:00+03:00
в мире
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рио-де-жанейро (город)
ван и (политик)
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ПЕКИН, 29 апр - РИА Новости. Страны БРИКС должны взять на себя ведущую роль и стать опорой дела мира и развития, заявил министр иностранных дел Китая Ван И, выступая на встрече министров иностранных дел стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. "Международная обстановка претерпевает глубокие изменения, мир вступил в период турбулентности и преобразований. Дело мира и развития сталкивается с новыми серьезными вызовами, базовые принципы международного сотрудничества подрываются, основы развития международных отношений сталкиваются с постоянными вызовами, а международная среда, способствующая миру и развитию, оказывается под угрозой", - сказал Ван И, слова которого приводит МИД КНР. По его словам, "в этот критический момент истории от того, могут ли страны сделать правильный выбор, напрямую зависит будущее всего человечества". "Страны БРИКС, являясь конструктивной и позитивной силой на международной арене, должны взять на себя ведущую роль и стать опорой дела мира и развития", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20250429/briks-2013960618.html
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в мире, китай, рио-де-жанейро (город), ван и (политик), брикс
В мире, Китай, Рио-де-Жанейро (город), Ван И (политик), БРИКС
Страны БРИКС должны стать опорой дела мира и развития, заявил Ван И
Ван И: страны БРИКС должны стать опорой дела мира и развития