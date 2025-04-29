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Китай и Россия должны укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, заявил Ван И - РИА Новости, 29.04.2025
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03:59 29.04.2025 (обновлено: 04:01 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/briks-2013960618.html
Китай и Россия должны укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, заявил Ван И
Китай и Россия должны укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, заявил Ван И - РИА Новости, 29.04.2025
Китай и Россия должны укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, заявил Ван И
Китай и Россия должны укреплять координацию и сотрудничество в рамках БРИКС, углублять единство развивающихся стран, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T03:59:00+03:00
2025-04-29T04:01:00+03:00
в мире
китай
россия
рио-де-жанейро (город)
ван и (политик)
сергей лавров
брикс
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ПЕКИН, 29 апр - РИА Новости. Китай и Россия должны укреплять координацию и сотрудничество в рамках БРИКС, углублять единство развивающихся стран, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. "Единство и сотрудничество стран БРИКС демонстрируют все более важную стратегическую ценность", - заявил Ван И, слова которого приводит сайт МИД КНР. Он подчеркнул, что "Россия и Китай, будучи странами-основателями БРИКС, должны укреплять координацию и сотрудничество в рамках БРИКС, углублять единство и сотрудничество развивающихся стран и стран с формирующейся экономикой". Ван И также отметил необходимость "вносить больше "силы БРИКС" в построение более справедливой и рациональной системы глобального управления".
https://ria.ru/20250429/kitay-2013959902.html
китай
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в мире, китай, россия, рио-де-жанейро (город), ван и (политик), сергей лавров, брикс
В мире, Китай, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Ван И (политик), Сергей Лавров, БРИКС
Китай и Россия должны укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, заявил Ван И

Ван И: Китай и Россия должны укреплять сотрудничество в рамках БРИКС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 29 апр - РИА Новости. Китай и Россия должны укреплять координацию и сотрудничество в рамках БРИКС, углублять единство развивающихся стран, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
"Единство и сотрудничество стран БРИКС демонстрируют все более важную стратегическую ценность", - заявил Ван И, слова которого приводит сайт МИД КНР.
Он подчеркнул, что "Россия и Китай, будучи странами-основателями БРИКС, должны укреплять координацию и сотрудничество в рамках БРИКС, углублять единство и сотрудничество развивающихся стран и стран с формирующейся экономикой".
Ван И также отметил необходимость "вносить больше "силы БРИКС" в построение более справедливой и рациональной системы глобального управления".
Сергей Лавров и Ван И во время встречи на полях СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным, отметил Ван И
03:46
 
В миреКитайРоссияРио-де-Жанейро (город)Ван И (политик)Сергей ЛавровБРИКС
 
 
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