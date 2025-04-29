https://ria.ru/20250429/briks-2013960618.html

Китай и Россия должны укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, заявил Ван И

Китай и Россия должны укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, заявил Ван И - РИА Новости, 29.04.2025

Китай и Россия должны укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, заявил Ван И

Китай и Россия должны укреплять координацию и сотрудничество в рамках БРИКС, углублять единство развивающихся стран, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T03:59:00+03:00

2025-04-29T03:59:00+03:00

2025-04-29T04:01:00+03:00

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сергей лавров

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ПЕКИН, 29 апр - РИА Новости. Китай и Россия должны укреплять координацию и сотрудничество в рамках БРИКС, углублять единство развивающихся стран, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. "Единство и сотрудничество стран БРИКС демонстрируют все более важную стратегическую ценность", - заявил Ван И, слова которого приводит сайт МИД КНР. Он подчеркнул, что "Россия и Китай, будучи странами-основателями БРИКС, должны укреплять координацию и сотрудничество в рамках БРИКС, углублять единство и сотрудничество развивающихся стран и стран с формирующейся экономикой". Ван И также отметил необходимость "вносить больше "силы БРИКС" в построение более справедливой и рациональной системы глобального управления".

https://ria.ru/20250429/kitay-2013959902.html

китай

россия

рио-де-жанейро (город)

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в мире, китай, россия, рио-де-жанейро (город), ван и (политик), сергей лавров, брикс