https://ria.ru/20250429/briks-2013960618.html
Китай и Россия должны укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, заявил Ван И
Китай и Россия должны укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, заявил Ван И - РИА Новости, 29.04.2025
Китай и Россия должны укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, заявил Ван И
Китай и Россия должны укреплять координацию и сотрудничество в рамках БРИКС, углублять единство развивающихся стран, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T03:59:00+03:00
2025-04-29T03:59:00+03:00
2025-04-29T04:01:00+03:00
в мире
китай
россия
рио-де-жанейро (город)
ван и (политик)
сергей лавров
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008482004_0:0:2727:1534_1920x0_80_0_0_91d6b251c3c6d1a125ed991996ab66bd.jpg
ПЕКИН, 29 апр - РИА Новости. Китай и Россия должны укреплять координацию и сотрудничество в рамках БРИКС, углублять единство развивающихся стран, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. "Единство и сотрудничество стран БРИКС демонстрируют все более важную стратегическую ценность", - заявил Ван И, слова которого приводит сайт МИД КНР. Он подчеркнул, что "Россия и Китай, будучи странами-основателями БРИКС, должны укреплять координацию и сотрудничество в рамках БРИКС, углублять единство и сотрудничество развивающихся стран и стран с формирующейся экономикой". Ван И также отметил необходимость "вносить больше "силы БРИКС" в построение более справедливой и рациональной системы глобального управления".
https://ria.ru/20250429/kitay-2013959902.html
китай
россия
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008482004_0:0:2727:2046_1920x0_80_0_0_f1d300c98fb3f71a2c4c2fb64112b876.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, рио-де-жанейро (город), ван и (политик), сергей лавров, брикс
В мире, Китай, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Ван И (политик), Сергей Лавров, БРИКС
Китай и Россия должны укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, заявил Ван И
Ван И: Китай и Россия должны укреплять сотрудничество в рамках БРИКС