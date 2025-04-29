https://ria.ru/20250429/blekaut-2014200554.html

СМИ подсчитали, сколько может составить ущерб от блэкаута в Испании

СМИ подсчитали, сколько может составить ущерб от блэкаута в Испании - РИА Новости, 29.04.2025

СМИ подсчитали, сколько может составить ущерб от блэкаута в Испании

Масштабное отключение электричества, охватившее Испанию 28 апреля, нанесло серьезный удар по экономике страны: предварительные оценки экспертов указывают на... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:46:00+03:00

2025-04-29T20:46:00+03:00

2025-04-29T22:21:00+03:00

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отключение электричества в европе

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МАДРИД, 29 апр — РИА Новости. Масштабное отключение электричества, охватившее Испанию 28 апреля, нанесло серьезный удар по экономике страны: предварительные оценки экспертов указывают на возможные потери от одного до 4,5 миллиарда евро, сообщила телерадиокомпания RTVE. "Если бы парализация длилась весь день, потери составили бы около 4,5 миллиарда евро. Однако с восстановлением электроснабжения во второй половине дня многие предприятия смогли частично вернуться к работе", — отметил профессор экономики Университета Гранады Франсиско Родригес.Как он пояснил, ущерб варьируется в зависимости от степени влияния блэкаута на различные отрасли и может достигать 0,3% годового ВВП страны. Профессор частного университета и бизнес-школы ESADE Педро Аснар подтвердил, что точную оценку ущерба пока дать невозможно, однако реальные потери, по его мнению, составляют около 25-50% дневного ВВП, то есть от 1,1 до 2,25 миллиарда евро. Сильнее всего пострадал сектор услуг, на который приходится около 70% экономики Испании. Магазины, кафе, рестораны и другие предприятия были вынуждены закрыться на несколько часов, что привело к убыткам и порче продукции. Проблемы затронули также промышленные предприятия, особенно в области автомобилестроения и нефтехимии: заводы SEAT в Мартореле, Ford в Алмуссафесе, а также нефтеперерабатывающие заводы Repsol и Petronor приостановили производство. Особенно тяжелым оказался удар по транспортной системе страны: из-за перебоев в работе железных дорог и авиации тысячи людей не смогли вовремя добраться домой или продолжить поездки, а грузы подверглись значительным задержкам. По оценкам Испанской конфедерации организаций предпринимателей (CEOE), потери экономики могут составить около 0,1% ВВП, или 1,6 миллиарда евро. Глава организации Антонио Гарамеди предупредил, что восстановление некоторых промышленных объектов потребует значительных инвестиций, поскольку остановка электрических печей делает их непригодными для дальнейшего использования. Особый урон блэкаут нанес малому и среднему бизнесу, на который приходится почти 99,8% экономики страны. Союз профессионалов и работников-автономов (UPTA) сообщил о средних потерях в размере около 650 евро на одного предпринимателя за один день. Ассоциация ATA оценила общие убытки в секторе фриланса и мелкого бизнеса в 1,3 миллиарда евро. Несмотря на серьезный ущерб, эксперты считают, что пересмотра макроэкономических прогнозов Испании на текущий год пока не требуется: влияние инцидента оценивается как локальное и краткосрочное, говорится в материале. Ранее во вторник компания Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании восстановлено. Отключения электричества и связи зафиксировали в понедельник в Испании и Португалии. Без света остались Мадрид, Барселона, Валенсия, Ла-Корунья, Севилья и другие города. Серьезные сбои отмечены в работе международного аэропорта Мадрид — Барахас. В некоторых населенных пунктах движение оказалось парализовано из-за неработающих светофоров.Отключения наблюдались также в Андорре и, по словам некоторых пользователей, на части территории Франции.Помимо Андорры и Франции, сбой затронул Португалию. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где вышли из строя светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены.

https://ria.ru/20250429/uscherb-2013990437.html

https://ria.ru/20250429/blekaut-2014072642.html

https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014147883.html

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Блэкаут в Западной Европе. В Испании и Португалии произошло масштабное отключение электричества Сбой в энергосистеме затронул сотни предприятий, жилых домов и мобильные сети. В Мадриде отмечены серьезные перебои в работе международного аэропорта Барахас, а движение на дорогах осложнилось из-за неработающих светофоров. Отключение электроэнергии привело к остановке поездов, а в метро Мадрида и Барселоны пассажирам пришлось эвакуироваться. 2025-04-29T20:46 true PT1M29S

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испания, португалия, франция, отключение электричества в европе, в мире