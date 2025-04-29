Испанские супермаркеты возобновили работу после блэкаута, пишут СМИ
Pais: основные торговые сети в Испании возобновили работу после блэкаута
© AP Photo / Miguel OsesЛюди в супермаркете во время общенационального отключения электроэнергии в Испании
© AP Photo / Miguel Oses
Люди в супермаркете во время общенационального отключения электроэнергии в Испании
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Основные сети супермаркетов в Испании во вторник сообщили о восстановлении своей работы после масштабного отключения электроэнергии накануне, пишет газета Pais со ссылкой на заявления компаний.
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"Такие компании, как Mercadona, El Corte Inglés и Carrefour, подтверждают, что все их магазины возобновят работу с началом рабочего дня", - пишет издание.
Как отмечает Pais, благодаря генераторам, почти 1600 супермаркетов сети Mercadona смогли продолжить работу даже во время масштабного блэкаута в понедельник. В компании заявили, что самой большой сложностью стал большой поток клиентов, из-за чего некоторые магазины ограничивали доступ в помещение.
Сеть El Corte Inglés также заявила, что все ее магазины вернулись к работе во вторник. При этом в понедельник главные ее магазины оставались открыты, хотя освещение было сведено к минимуму, а приоритет отдавался продуктовым отделам.
Как пишет издание, источники еще одной крупной сети Carrefour заявили, что в понедельник ее магазины смогли продолжить работу до закрытия. Также во вторник возобновили работу магазины других компаний, таких как Dia, Lidl, Aldi и Alcampo.
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Через сутки оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована. Португальский оператор электросетей REN в свою очередь заявил, что редкое атмосферное явление в Испании из-за экстремальных температурных перепадов внутри страны вызвало отключения электричества по всему Пиренейскому полуострову.
Из-за блэкаута в Испании пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.