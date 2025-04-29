https://ria.ru/20250429/blekaut-2014061923.html

Испанские супермаркеты возобновили работу после блэкаута, пишут СМИ

Испанские супермаркеты возобновили работу после блэкаута, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2025

Испанские супермаркеты возобновили работу после блэкаута, пишут СМИ

Основные сети супермаркетов в Испании во вторник сообщили о восстановлении своей работы после масштабного отключения электроэнергии накануне, пишет газета Pais... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T14:27:00+03:00

2025-04-29T14:27:00+03:00

2025-04-29T17:05:00+03:00

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испания

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евросовет

отключение электричества в европе

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Основные сети супермаркетов в Испании во вторник сообщили о восстановлении своей работы после масштабного отключения электроэнергии накануне, пишет газета Pais со ссылкой на заявления компаний. "Такие компании, как Mercadona, El Corte Inglés и Carrefour, подтверждают, что все их магазины возобновят работу с началом рабочего дня", - пишет издание. Как отмечает Pais, благодаря генераторам, почти 1600 супермаркетов сети Mercadona смогли продолжить работу даже во время масштабного блэкаута в понедельник. В компании заявили, что самой большой сложностью стал большой поток клиентов, из-за чего некоторые магазины ограничивали доступ в помещение. Сеть El Corte Inglés также заявила, что все ее магазины вернулись к работе во вторник. При этом в понедельник главные ее магазины оставались открыты, хотя освещение было сведено к минимуму, а приоритет отдавался продуктовым отделам. Как пишет издание, источники еще одной крупной сети Carrefour заявили, что в понедельник ее магазины смогли продолжить работу до закрытия. Также во вторник возобновили работу магазины других компаний, таких как Dia, Lidl, Aldi и Alcampo. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Через сутки оператор электросетей Испании компания Red Eléctrica сообщила, что работа систем электроснабжения в Испании нормализована. Португальский оператор электросетей REN в свою очередь заявил, что редкое атмосферное явление в Испании из-за экстремальных температурных перепадов внутри страны вызвало отключения электричества по всему Пиренейскому полуострову. Из-за блэкаута в Испании пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.

https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014029234.html

https://ria.ru/20250429/blekaut-2014051399.html

https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014014715.html

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в мире, испания, португалия, франция, антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе