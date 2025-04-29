https://ria.ru/20250429/blekaut-2014051399.html

Жители Испании провели день блэкаута на улице, рассказали очевидцы

Жители Испании провели день блэкаута на улице, рассказали очевидцы - РИА Новости, 29.04.2025

Жители Испании провели день блэкаута на улице, рассказали очевидцы

В Испании после внезапного отключения электричества жители Мадрида и Валенсии провели день на улице, в парках и небольших магазинах, рассказали очевидцы РИА... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T13:56:00+03:00

2025-04-29T13:56:00+03:00

2025-04-29T13:56:00+03:00

в мире

испания

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валенсия (область)

антониу кошта

евросовет

отключение электричества в европе

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МАДРИД, 29 апр - РИА Новости. В Испании после внезапного отключения электричества жители Мадрида и Валенсии провели день на улице, в парках и небольших магазинах, рассказали очевидцы РИА Новости. "Из-за отсутствующей связи и электричества многие люди вышли на улицу. Столько людей на улице в своем районе я раньше не видел. Настроение у всех было очень хорошее, паники не было. Кто-то гулял с детьми, кто-то выгуливал своих собак, кто-то устраивал пикник в парках и на скамейках", - сообщил собеседник агентства из Мадрида. В Валенсии жители также стремились провести день на свежем воздухе. "Местные вообще были спокойными, пошли на пляж и в парк гулять, пили пиво как обычно в барах на улице", - отметил очевидец. По их словам, в магазинах в Валенсии скупали в основном воду, а в Мадриде активнее покупали продукты в небольших лавках, принимающих наличные. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки. Во вторник утором компания-оператор электросетей Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании почти полностью восстановлено.

https://ria.ru/20250428/dvizhenie-2013923462.html

https://ria.ru/20250429/ispaniya-2014014715.html

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в мире, испания, мадрид, валенсия (область), антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе