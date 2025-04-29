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Жители Испании провели день блэкаута на улице, рассказали очевидцы - РИА Новости, 29.04.2025
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13:56 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/blekaut-2014051399.html
Жители Испании провели день блэкаута на улице, рассказали очевидцы
Жители Испании провели день блэкаута на улице, рассказали очевидцы - РИА Новости, 29.04.2025
Жители Испании провели день блэкаута на улице, рассказали очевидцы
В Испании после внезапного отключения электричества жители Мадрида и Валенсии провели день на улице, в парках и небольших магазинах, рассказали очевидцы РИА... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T13:56:00+03:00
2025-04-29T13:56:00+03:00
в мире
испания
мадрид
валенсия (область)
антониу кошта
евросовет
отключение электричества в европе
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МАДРИД, 29 апр - РИА Новости. В Испании после внезапного отключения электричества жители Мадрида и Валенсии провели день на улице, в парках и небольших магазинах, рассказали очевидцы РИА Новости. "Из-за отсутствующей связи и электричества многие люди вышли на улицу. Столько людей на улице в своем районе я раньше не видел. Настроение у всех было очень хорошее, паники не было. Кто-то гулял с детьми, кто-то выгуливал своих собак, кто-то устраивал пикник в парках и на скамейках", - сообщил собеседник агентства из Мадрида. В Валенсии жители также стремились провести день на свежем воздухе. "Местные вообще были спокойными, пошли на пляж и в парк гулять, пили пиво как обычно в барах на улице", - отметил очевидец. По их словам, в магазинах в Валенсии скупали в основном воду, а в Мадриде активнее покупали продукты в небольших лавках, принимающих наличные. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки. Во вторник утором компания-оператор электросетей Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании почти полностью восстановлено.
https://ria.ru/20250428/dvizhenie-2013923462.html
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в мире, испания, мадрид, валенсия (область), антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе
В мире, Испания, Мадрид, Валенсия (область), Антониу Кошта, Евросовет, Отключение электричества в Европе
Жители Испании провели день блэкаута на улице, рассказали очевидцы

Жители Мадрида и Валенсии провели день на улице, в парках и небольших магазинах

© AP Photo / Manu FernandezПассажиры возле железнодорожного вокзала во время общенационального отключения электроэнергии в Мадриде
Пассажиры возле железнодорожного вокзала во время общенационального отключения электроэнергии в Мадриде - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
Пассажиры возле железнодорожного вокзала во время общенационального отключения электроэнергии в Мадриде
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МАДРИД, 29 апр - РИА Новости. В Испании после внезапного отключения электричества жители Мадрида и Валенсии провели день на улице, в парках и небольших магазинах, рассказали очевидцы РИА Новости.
«
"Из-за отсутствующей связи и электричества многие люди вышли на улицу. Столько людей на улице в своем районе я раньше не видел. Настроение у всех было очень хорошее, паники не было. Кто-то гулял с детьми, кто-то выгуливал своих собак, кто-то устраивал пикник в парках и на скамейках", - сообщил собеседник агентства из Мадрида.
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В Испании из-за блэкаута остановилось движение поездов
28 апреля, 19:40
В Валенсии жители также стремились провести день на свежем воздухе.
«
"Местные вообще были спокойными, пошли на пляж и в парк гулять, пили пиво как обычно в барах на улице", - отметил очевидец.
По их словам, в магазинах в Валенсии скупали в основном воду, а в Мадриде активнее покупали продукты в небольших лавках, принимающих наличные.
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
Во вторник утором компания-оператор электросетей Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании почти полностью восстановлено.
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В миреИспанияМадридВаленсия (область)Антониу КоштаЕвросоветОтключение электричества в Европе
 
 
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