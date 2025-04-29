В Испании сохраняются проблемы с мобильным интернетом после блэкаута
В Испании не восстановили работу мобильного интернета после сбоя в энергосистеме
© AP Photo / Emilio MorenattiЛюди у закрытой станции метро во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания
© AP Photo / Emilio Morenatti
Люди у закрытой станции метро во время отключения электроэнергии в Барселоне, Испания. Архивное фото
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МАДРИД, 29 апр - РИА Новости. Работа мобильного интернета в Испании пока не восстановилась полностью после масштабного сбоя в энергосистеме, убедился корреспондент РИА Новости.
Несмотря на восстановление электроснабжения почти на всей территории Испании, доступ в интернет через мобильную сеть в столице остается затрудненным. Социальные сети и веб-сайты грузятся крайне медленно или вовсе не открываются, тогда как мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram, работают сравнительно стабильно.
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"В настоящее время ведутся восстановительные работы. Некоторые клиенты действительно жалуются на перебои в работе связи. Просим сохранять терпение, пока наши технические службы устраняют последствия сбоя", - сообщили агентству в службе поддержки оператора Vodafone.
Во вторник утором компания-оператор электросетей Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании почти полностью восстановлено.
Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.