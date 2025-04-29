https://ria.ru/20250429/blekaut-2014005709.html

В Испании сохраняются проблемы с мобильным интернетом после блэкаута

В Испании сохраняются проблемы с мобильным интернетом после блэкаута - РИА Новости, 29.04.2025

В Испании сохраняются проблемы с мобильным интернетом после блэкаута

Работа мобильного интернета в Испании пока не восстановилась полностью после масштабного сбоя в энергосистеме, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:27:00+03:00

2025-04-29T11:27:00+03:00

2025-04-29T11:27:00+03:00

в мире

испания

португалия

франция

антониу кошта

отключение электричества в европе

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МАДРИД, 29 апр - РИА Новости. Работа мобильного интернета в Испании пока не восстановилась полностью после масштабного сбоя в энергосистеме, убедился корреспондент РИА Новости. Несмотря на восстановление электроснабжения почти на всей территории Испании, доступ в интернет через мобильную сеть в столице остается затрудненным. Социальные сети и веб-сайты грузятся крайне медленно или вовсе не открываются, тогда как мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram, работают сравнительно стабильно. "В настоящее время ведутся восстановительные работы. Некоторые клиенты действительно жалуются на перебои в работе связи. Просим сохранять терпение, пока наши технические службы устраняют последствия сбоя", - сообщили агентству в службе поддержки оператора Vodafone. Во вторник утором компания-оператор электросетей Red Eléctrica, управляющая национальной электросетью, сообщила, что электроснабжение на материковой части Испании почти полностью восстановлено. Масштабное отключение электричества произошло в этот понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работали светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходилось спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны были безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.

https://ria.ru/20250429/ispaniya-2013958256.html

https://ria.ru/20250428/evropa-2013927651.html

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в мире, испания, португалия, франция, антониу кошта, отключение электричества в европе