Рейтинг@Mail.ru
"Билайн" планирует к 2027 году закупить 2 тыс отечественных базовых станций - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:42 29.04.2025 (обновлено: 19:50 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/bilayn-2014186223.html
"Билайн" планирует к 2027 году закупить 2 тыс отечественных базовых станций
"Билайн" планирует к 2027 году закупить 2 тыс отечественных базовых станций - РИА Новости, 29.04.2025
"Билайн" планирует к 2027 году закупить 2 тыс отечественных базовых станций
Оператор связи "Билайн" планирует к 2027 году закупить 2 тысячи отечественных базовых станций LTE/5G, конкурс по выбору производителя и поставщика должен... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:42:00+03:00
2025-04-29T19:50:00+03:00
билайн
вымпелком
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/23/1559192323_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_e19595d7f8e952fa0079f0a31e15b3a7.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оператор связи "Билайн" планирует к 2027 году закупить 2 тысячи отечественных базовых станций LTE/5G, конкурс по выбору производителя и поставщика должен завершиться в мае, рассказал журналистам заместитель генерального директора - руководитель технического блока компании Валерий Шоржин. Ранее в апреле он сообщил, что "Билайн" завершает конкурс на выбор производителя и поставщика отечественных базовых станций связи, часть поставок предусмотрена уже в этом году. "Конкурс мы проводили на два года. Он предусматривает закупку около 2 тысяч базовых станций. В принципе, первую тысячу мы хотели бы иметь в этом году… Я надеюсь, что мы в мае завершим", - сказал Шоржин во вторник. Он объяснил, что компания проводит открытую закупочную процедуру, которая завершится, когда оператор будет уверен, что получил оптимальные условия. Шоржин не назвал участников конкурса, но отметил, что это все имеющиеся российские производители такого оборудования, и их четверо. По его словам, конкурс проводится в дополнение к форвардному контракту с Yadro. В мае 2023 года глава российской технологической компании Yadro Алексей Шелобков говорил, что объем форвардных контрактов компании на строительство базовых станций для мобильных сетей связи до 2030 года составляет 25 миллиардов рублей. Он отмечал, что заказчиками выступают "Ростелеком", "Вымпелком" и "Мегафон".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/23/1559192323_107:0:1812:1279_1920x0_80_0_0_a557d0f10b67daa16db8a6bd1c2003d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
билайн, вымпелком, технологии
Билайн, ВымпелКом, Технологии
"Билайн" планирует к 2027 году закупить 2 тыс отечественных базовых станций

"Билайн" планирует к 2027 г закупить 2 тыс отечественных базовых станций LTE/5G

© Pixabay / Pixabay / StockSnapДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Pixabay / Pixabay / StockSnap
Девушка с телефоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оператор связи "Билайн" планирует к 2027 году закупить 2 тысячи отечественных базовых станций LTE/5G, конкурс по выбору производителя и поставщика должен завершиться в мае, рассказал журналистам заместитель генерального директора - руководитель технического блока компании Валерий Шоржин.
Ранее в апреле он сообщил, что "Билайн" завершает конкурс на выбор производителя и поставщика отечественных базовых станций связи, часть поставок предусмотрена уже в этом году.
"Конкурс мы проводили на два года. Он предусматривает закупку около 2 тысяч базовых станций. В принципе, первую тысячу мы хотели бы иметь в этом году… Я надеюсь, что мы в мае завершим", - сказал Шоржин во вторник.
Он объяснил, что компания проводит открытую закупочную процедуру, которая завершится, когда оператор будет уверен, что получил оптимальные условия. Шоржин не назвал участников конкурса, но отметил, что это все имеющиеся российские производители такого оборудования, и их четверо.
По его словам, конкурс проводится в дополнение к форвардному контракту с Yadro.
В мае 2023 года глава российской технологической компании Yadro Алексей Шелобков говорил, что объем форвардных контрактов компании на строительство базовых станций для мобильных сетей связи до 2030 года составляет 25 миллиардов рублей. Он отмечал, что заказчиками выступают "Ростелеком", "Вымпелком" и "Мегафон".
 
БилайнВымпелКомТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала