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"Билайн" планирует к 2027 году закупить 2 тыс отечественных базовых станций
"Билайн" планирует к 2027 году закупить 2 тыс отечественных базовых станций - РИА Новости, 29.04.2025
"Билайн" планирует к 2027 году закупить 2 тыс отечественных базовых станций
Оператор связи "Билайн" планирует к 2027 году закупить 2 тысячи отечественных базовых станций LTE/5G, конкурс по выбору производителя и поставщика должен... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:42:00+03:00
2025-04-29T19:42:00+03:00
2025-04-29T19:50:00+03:00
билайн
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оператор связи "Билайн" планирует к 2027 году закупить 2 тысячи отечественных базовых станций LTE/5G, конкурс по выбору производителя и поставщика должен завершиться в мае, рассказал журналистам заместитель генерального директора - руководитель технического блока компании Валерий Шоржин. Ранее в апреле он сообщил, что "Билайн" завершает конкурс на выбор производителя и поставщика отечественных базовых станций связи, часть поставок предусмотрена уже в этом году. "Конкурс мы проводили на два года. Он предусматривает закупку около 2 тысяч базовых станций. В принципе, первую тысячу мы хотели бы иметь в этом году… Я надеюсь, что мы в мае завершим", - сказал Шоржин во вторник. Он объяснил, что компания проводит открытую закупочную процедуру, которая завершится, когда оператор будет уверен, что получил оптимальные условия. Шоржин не назвал участников конкурса, но отметил, что это все имеющиеся российские производители такого оборудования, и их четверо. По его словам, конкурс проводится в дополнение к форвардному контракту с Yadro. В мае 2023 года глава российской технологической компании Yadro Алексей Шелобков говорил, что объем форвардных контрактов компании на строительство базовых станций для мобильных сетей связи до 2030 года составляет 25 миллиардов рублей. Он отмечал, что заказчиками выступают "Ростелеком", "Вымпелком" и "Мегафон".
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билайн, вымпелком, технологии
Билайн, ВымпелКом, Технологии
"Билайн" планирует к 2027 году закупить 2 тыс отечественных базовых станций
"Билайн" планирует к 2027 г закупить 2 тыс отечественных базовых станций LTE/5G
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Оператор связи "Билайн" планирует к 2027 году закупить 2 тысячи отечественных базовых станций LTE/5G, конкурс по выбору производителя и поставщика должен завершиться в мае, рассказал журналистам заместитель генерального директора - руководитель технического блока компании Валерий Шоржин.
Ранее в апреле он сообщил, что "Билайн" завершает конкурс на выбор производителя и поставщика отечественных базовых станций связи, часть поставок предусмотрена уже в этом году.
"Конкурс мы проводили на два года. Он предусматривает закупку около 2 тысяч базовых станций. В принципе, первую тысячу мы хотели бы иметь в этом году… Я надеюсь, что мы в мае завершим", - сказал Шоржин во вторник.
Он объяснил, что компания проводит открытую закупочную процедуру, которая завершится, когда оператор будет уверен, что получил оптимальные условия. Шоржин не назвал участников конкурса, но отметил, что это все имеющиеся российские производители такого оборудования, и их четверо.
По его словам, конкурс проводится в дополнение к форвардному контракту с Yadro.
В мае 2023 года глава российской технологической компании Yadro Алексей Шелобков говорил, что объем форвардных контрактов компании на строительство базовых станций для мобильных сетей связи до 2030 года составляет 25 миллиардов рублей. Он отмечал, что заказчиками выступают "Ростелеком", "Вымпелком" и "Мегафон".