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Безработица в США при Трампе выросла - РИА Новости, 29.04.2025
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05:13 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/bezrabotitsa-2013962423.html
Безработица в США при Трампе выросла
Безработица в США при Трампе выросла - РИА Новости, 29.04.2025
Безработица в США при Трампе выросла
Американскому рынку труда за первые 100 дней президентства Дональда Трампа пока не удалось существенно поправить свое здоровье: по последним данным, безработица РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T05:13:00+03:00
2025-04-29T05:13:00+03:00
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Американскому рынку труда за первые 100 дней президентства Дональда Трампа пока не удалось существенно поправить свое здоровье: по последним данным, безработица вернулась к локальным максимумам, а реальные зарплаты пока далеки от пиковых значений, зафиксированных при предшественнике Трампа Джо Байдене, подсчитало РИА Новости по данным американского минтруда. Так, согласно данным ведомства, безработица в марте подросла на 0,1 пункта, до 4,2%, что стало максимумом с ноября прошлого года. Вокруг этой отметки безработица колеблется еще с июля прошлого года - такой же она была и в ноябре, снижаясь до 4,1% в декабре и 4% в январе, а затем снова подрастая до 4,1% в феврале этого года. Похожая ситуация наблюдается и в отношении реальных зарплат американцев. По итогам первого месяца весны она составила 33,9 доллара в час, немного опустившись с январских 33,95 доллара и февральских 33,91 доллара. Рекордная реальная зарплата за исследуемый период была в декабре прошлого года - 34 доллара за час труда.
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дональд трамп, джо байден
Дональд Трамп, Джо Байден
Безработица в США при Трампе выросла

Безработица за первые 100 дней президентства Трампа выросла до 4,2%

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп общается со СМИ в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп общается со СМИ в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Американскому рынку труда за первые 100 дней президентства Дональда Трампа пока не удалось существенно поправить свое здоровье: по последним данным, безработица вернулась к локальным максимумам, а реальные зарплаты пока далеки от пиковых значений, зафиксированных при предшественнике Трампа Джо Байдене, подсчитало РИА Новости по данным американского минтруда.
Так, согласно данным ведомства, безработица в марте подросла на 0,1 пункта, до 4,2%, что стало максимумом с ноября прошлого года. Вокруг этой отметки безработица колеблется еще с июля прошлого года - такой же она была и в ноябре, снижаясь до 4,1% в декабре и 4% в январе, а затем снова подрастая до 4,1% в феврале этого года.
Похожая ситуация наблюдается и в отношении реальных зарплат американцев. По итогам первого месяца весны она составила 33,9 доллара в час, немного опустившись с январских 33,95 доллара и февральских 33,91 доллара. Рекордная реальная зарплата за исследуемый период была в декабре прошлого года - 34 доллара за час труда.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
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