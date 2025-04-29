"Транспорт будущего" готов строить с Белоруссией СП по производству дронов
"Транспорт будущего" готов к сотрудничеству с Белоруссий в производстве дронов
Завод по производству беспилотников. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Российский производитель беспилотников "Транспорт будущего" готов к сотрудничеству с белорусскими коллегами для строительства совместного предприятия, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Юрий Козаренко.
Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что Россия готова заложить завод и лабораторию по беспилотным системам вместе со специалистами из Белоруссии, сейчас есть договоренности и по авиастроению.
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"Мы готовы применить опыт, наработанный в отрасли БАС (беспилотных авиационных систем - ред.) в наших странах, и реализовать проект по строительству завода "под ключ" в Республике Беларусь… Проект был разработан, исходя из потребностей страны, и, помимо создания инфраструктуры, включает в себя и разработку экономически эффективных моделей применения", - рассказал Козаренко.
Он добавил, что сейчас ведется активная работа с коллегами из Белоруссии и в скором времени будет анонсировано начало реализации проекта.
Транспортные ведомства Белоруссии и России обсудили 6 марта на переговорах в Минске развитие беспилотного транспорта. На ней российская сторона предложила создать в Белоруссии завод по производству беспилотных авиационных систем с мощностью до 100 тысяч единиц ежегодно. Речь идет об использовании единой технологической платформы, что обеспечит экономическую эффективность, упростит производство и разработку новых моделей.
"Транспорт будущего" - российская группа компаний по разработке, производству, эксплуатации беспилотных авиационных систем, основанная в 2021 году. Основные производственные мощности компании расположены в Белгородской и Самарской областях, где разворачивается выпуск отечественных комплектующих для БАС.
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