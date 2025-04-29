https://ria.ru/20250429/bespilotniki-2014177566.html

На подлете к Смоленску уничтожены 15 беспилотников

На подлете к Смоленску уничтожены 15 беспилотников - РИА Новости, 29.04.2025

На подлете к Смоленску уничтожены 15 беспилотников

На подлете к Смоленску силами РЭБ Минобороны РФ уничтожено 15 БПЛА противника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Смоленской... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:14:00+03:00

2025-04-29T19:14:00+03:00

2025-04-29T19:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленск

василий анохин

украина

вооруженные силы украины

смоленская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. На подлете к Смоленску силами РЭБ Минобороны РФ уничтожено 15 БПЛА противника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин."Сегодня наш регион вновь подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. На подлете к Смоленску силами РЭБ министерства обороны РФ уничтожено 15 БПЛА противника. По предварительной информации, на земле пострадавших и разрушений нет", - написал Анохин в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

смоленск

украина

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

смоленск, василий анохин, украина, вооруженные силы украины, смоленская область, министерство обороны рф (минобороны рф)