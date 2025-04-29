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На подлете к Смоленску уничтожены 15 беспилотников - РИА Новости, 29.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 29.04.2025 (обновлено: 19:17 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/bespilotniki-2014177566.html
На подлете к Смоленску уничтожены 15 беспилотников
На подлете к Смоленску уничтожены 15 беспилотников - РИА Новости, 29.04.2025
На подлете к Смоленску уничтожены 15 беспилотников
На подлете к Смоленску силами РЭБ Минобороны РФ уничтожено 15 БПЛА противника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Смоленской... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:14:00+03:00
2025-04-29T19:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленск
василий анохин
украина
вооруженные силы украины
смоленская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. На подлете к Смоленску силами РЭБ Минобороны РФ уничтожено 15 БПЛА противника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин."Сегодня наш регион вновь подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. На подлете к Смоленску силами РЭБ министерства обороны РФ уничтожено 15 БПЛА противника. По предварительной информации, на земле пострадавших и разрушений нет", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
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смоленск
украина
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смоленск, василий анохин, украина, вооруженные силы украины, смоленская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Смоленск, Василий Анохин, Украина, Вооруженные силы Украины, Смоленская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На подлете к Смоленску уничтожены 15 беспилотников

Анохин: на подлете к Смоленску уничтожены 15 БПЛА, пострадавших и разрушений нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы
Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. На подлете к Смоленску силами РЭБ Минобороны РФ уничтожено 15 БПЛА противника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
«
"Сегодня наш регион вновь подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. На подлете к Смоленску силами РЭБ министерства обороны РФ уничтожено 15 БПЛА противника. По предварительной информации, на земле пострадавших и разрушений нет", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСмоленскВасилий АнохинУкраинаВооруженные силы УкраиныСмоленская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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