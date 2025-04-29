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На подлете к Смоленску уничтожены 15 беспилотников
На подлете к Смоленску уничтожены 15 беспилотников - РИА Новости, 29.04.2025
На подлете к Смоленску уничтожены 15 беспилотников
На подлете к Смоленску силами РЭБ Минобороны РФ уничтожено 15 БПЛА противника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Смоленской... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:14:00+03:00
2025-04-29T19:14:00+03:00
2025-04-29T19:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
смоленск
василий анохин
украина
вооруженные силы украины
смоленская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. На подлете к Смоленску силами РЭБ Минобороны РФ уничтожено 15 БПЛА противника, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин."Сегодня наш регион вновь подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. На подлете к Смоленску силами РЭБ министерства обороны РФ уничтожено 15 БПЛА противника. По предварительной информации, на земле пострадавших и разрушений нет", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Смоленск, Василий Анохин, Украина, Вооруженные силы Украины, Смоленская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
На подлете к Смоленску уничтожены 15 беспилотников
Анохин: на подлете к Смоленску уничтожены 15 БПЛА, пострадавших и разрушений нет