https://ria.ru/20250429/bespilotniki-2013963592.html
В Нижегородской области отразили атаку БПЛА
В Нижегородской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 29.04.2025
В Нижегородской области отразили атаку БПЛА
ПВО ночью отразила над территориями двух районов Нижегородской области атаку беспилотников, предварительно, последствий нет, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T05:46:00+03:00
2025-04-29T05:46:00+03:00
2025-04-29T06:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
нижегородская область
глеб никитин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ПВО ночью отразила над территориями двух районов Нижегородской области атаку беспилотников, предварительно, последствий нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин."Ночью над территориями двух районов Нижегородской области силы и средства ПВО отразили атаку БПЛА", — написал он.По предварительным данным, последствий нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250429/opasnost-2013958411.html
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9763835287e3b89acb2dd95c438feb44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, глеб никитин
Специальная военная операция на Украине, Нижегородская область, Глеб Никитин
В Нижегородской области отразили атаку БПЛА
Никитин: силы ПВО отразили атаку БПЛА в двух районах Нижегородской области