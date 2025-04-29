https://ria.ru/20250429/bespilotniki-2013963592.html

В Нижегородской области отразили атаку БПЛА

В Нижегородской области отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 29.04.2025

В Нижегородской области отразили атаку БПЛА

ПВО ночью отразила над территориями двух районов Нижегородской области атаку беспилотников, предварительно, последствий нет, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T05:46:00+03:00

2025-04-29T05:46:00+03:00

2025-04-29T06:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

нижегородская область

глеб никитин

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. ПВО ночью отразила над территориями двух районов Нижегородской области атаку беспилотников, предварительно, последствий нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Глеб Никитин."Ночью над территориями двух районов Нижегородской области силы и средства ПВО отразили атаку БПЛА", — написал он.По предварительным данным, последствий нет.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250429/opasnost-2013958411.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, глеб никитин