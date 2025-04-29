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В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:02 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/bespilotniki-2013954697.html
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.04.2025
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T01:02:00+03:00
2025-04-29T01:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
ивановская область
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. "Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в Telegram-канале регионального правительства.
https://ria.ru/20250429/opasnost-2013954571.html
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РИА Новости
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ивановская область
Специальная военная операция на Украине, Ивановская область
В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

В Ивановской области власти объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Мария СеливановаИваново.
Иваново. - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Мария Селиванова
Иваново.. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона.
"Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в Telegram-канале регионального правительства.
Название города в Нижнем парке в Липецке - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Липецке и Липецком районе отменили опасность атаки БПЛА
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Специальная военная операция на УкраинеИвановская область
 
 
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