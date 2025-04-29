https://ria.ru/20250429/bespilotniki-2013954697.html

В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 29.04.2025

В Ивановской области объявили опасность атаки БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T01:02:00+03:00

2025-04-29T01:02:00+03:00

2025-04-29T01:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

ивановская область

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Ивановской области, сообщили в правительстве региона. "Оперативный штаб. Ивановская область: в регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку", - говорится в Telegram-канале регионального правительства.

https://ria.ru/20250429/opasnost-2013954571.html

ивановская область

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ивановская область