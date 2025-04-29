https://ria.ru/20250429/bespilotnik-2014012309.html

В ФСБ рассказали о срыве атаки БПЛА благодаря телефону доверия

В ФСБ рассказали о срыве атаки БПЛА благодаря телефону доверия - РИА Новости, 29.04.2025

В ФСБ рассказали о срыве атаки БПЛА благодаря телефону доверия

Благодаря работе телефона доверия ФСБ в 2024 году сорвала попытку атаки БПЛА на один из объектов топливно-энергетического комплекса в Ярославской области,... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T11:54:00+03:00

2025-04-29T11:54:00+03:00

2025-04-29T11:54:00+03:00

происшествия

технологии

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ярославская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Благодаря работе телефона доверия ФСБ в 2024 году сорвала попытку атаки БПЛА на один из объектов топливно-энергетического комплекса в Ярославской области, сообщает сайт службы. "В результате проверки информации, поступившей на телефон доверия ФСБ России и телефоны доверия территориальных органов безопасности возбуждены 15 уголовных дел по статье 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК России в отношении лиц, причастных к распространению анонимных угроз совершения террористических актов, а также одно уголовное дело по статье 281 (диверсия) УК России по факту попытки совершения атаки с использованием беспилотного летательного аппарата на один из объектов топливно-энергетического комплекса Ярославской области", - говорится в сообщении на сайте ФСБ.

https://ria.ru/20250413/fsb-2010961548.html

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происшествия, технологии, россия, ярославская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)