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В ФСБ рассказали о срыве атаки БПЛА благодаря телефону доверия - РИА Новости, 29.04.2025
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11:54 29.04.2025
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В ФСБ рассказали о срыве атаки БПЛА благодаря телефону доверия
В ФСБ рассказали о срыве атаки БПЛА благодаря телефону доверия - РИА Новости, 29.04.2025
В ФСБ рассказали о срыве атаки БПЛА благодаря телефону доверия
Благодаря работе телефона доверия ФСБ в 2024 году сорвала попытку атаки БПЛА на один из объектов топливно-энергетического комплекса в Ярославской области,... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T11:54:00+03:00
2025-04-29T11:54:00+03:00
происшествия
технологии
россия
ярославская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Благодаря работе телефона доверия ФСБ в 2024 году сорвала попытку атаки БПЛА на один из объектов топливно-энергетического комплекса в Ярославской области, сообщает сайт службы. "В результате проверки информации, поступившей на телефон доверия ФСБ России и телефоны доверия территориальных органов безопасности возбуждены 15 уголовных дел по статье 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК России в отношении лиц, причастных к распространению анонимных угроз совершения террористических актов, а также одно уголовное дело по статье 281 (диверсия) УК России по факту попытки совершения атаки с использованием беспилотного летательного аппарата на один из объектов топливно-энергетического комплекса Ярославской области", - говорится в сообщении на сайте ФСБ.
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происшествия, технологии, россия, ярославская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Технологии, Россия, Ярославская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В ФСБ рассказали о срыве атаки БПЛА благодаря телефону доверия

ФСБ сорвала атаку БПЛА под Ярославлем в 2024 году благодаря телефону доверия

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Благодаря работе телефона доверия ФСБ в 2024 году сорвала попытку атаки БПЛА на один из объектов топливно-энергетического комплекса в Ярославской области, сообщает сайт службы.
"В результате проверки информации, поступившей на телефон доверия ФСБ России и телефоны доверия территориальных органов безопасности возбуждены 15 уголовных дел по статье 207 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК России в отношении лиц, причастных к распространению анонимных угроз совершения террористических актов, а также одно уголовное дело по статье 281 (диверсия) УК России по факту попытки совершения атаки с использованием беспилотного летательного аппарата на один из объектов топливно-энергетического комплекса Ярославской области", - говорится в сообщении на сайте ФСБ.
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ПроисшествияТехнологииРоссияЯрославская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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