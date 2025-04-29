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Над музеем "Спасским-Лутовиново" в Орловской области сбили беспилотник - РИА Новости, 29.04.2025
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09:39 29.04.2025 (обновлено: 11:20 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/bespilotnik-2013982971.html
Над музеем "Спасским-Лутовиново" в Орловской области сбили беспилотник
Над музеем "Спасским-Лутовиново" в Орловской области сбили беспилотник - РИА Новости, 29.04.2025
Над музеем "Спасским-Лутовиново" в Орловской области сбили беспилотник
Беспилотник ВСУ сбили над "Спасским-Лутовиново" в Орловской области накануне вечером, музей-заповедник писателя И. С. Тургенева не пострадал, сообщил губернатор РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:39:00+03:00
2025-04-29T11:20:00+03:00
орловская область
вооруженные силы украины
происшествия
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ТУЛА, 29 апр – РИА Новости. Беспилотник ВСУ сбили над "Спасским-Лутовиново" в Орловской области накануне вечером, музей-заповедник писателя И. С. Тургенева не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Один из вражеских БПЛА вчера вечером был сбит над территорией музея-заповедника "Спасское-Лутовиново". К счастью, его обломки упали на открытое пространство между домом-музеем И. С. Тургенева и оградой Тургеневского дуба. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали горение, ничего из наследия орловского писателя не пострадало", - говорится в сообщении.По словам Клычкова, музей будет работать в штатном режиме после обследования места происшествия и заключения об отсутствии угрозы жизни и здоровью людей.
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орловская область, вооруженные силы украины, происшествия
Орловская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Над музеем "Спасским-Лутовиново" в Орловской области сбили беспилотник

Над орловским "Спасским-Лутовиново" сбили БПЛА, музей Тургенева не поврежден

© Фото : Губернатор Клычков/TelegramБеспилотник ВСУ сбили над "Спасским-Лутовиново" в Орловской области
Беспилотник ВСУ сбили над Спасским-Лутовиново в Орловской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Губернатор Клычков/Telegram
Беспилотник ВСУ сбили над "Спасским-Лутовиново" в Орловской области
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ТУЛА, 29 апр – РИА Новости. Беспилотник ВСУ сбили над "Спасским-Лутовиново" в Орловской области накануне вечером, музей-заповедник писателя И. С. Тургенева не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
"Один из вражеских БПЛА вчера вечером был сбит над территорией музея-заповедника "Спасское-Лутовиново". К счастью, его обломки упали на открытое пространство между домом-музеем И. С. Тургенева и оградой Тургеневского дуба. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали горение, ничего из наследия орловского писателя не пострадало", - говорится в сообщении.
По словам Клычкова, музей будет работать в штатном режиме после обследования места происшествия и заключения об отсутствии угрозы жизни и здоровью людей.
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