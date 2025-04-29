https://ria.ru/20250429/bespilotnik-2013982971.html

Над музеем "Спасским-Лутовиново" в Орловской области сбили беспилотник

Над музеем "Спасским-Лутовиново" в Орловской области сбили беспилотник - РИА Новости, 29.04.2025

Над музеем "Спасским-Лутовиново" в Орловской области сбили беспилотник

Беспилотник ВСУ сбили над "Спасским-Лутовиново" в Орловской области накануне вечером, музей-заповедник писателя И. С. Тургенева не пострадал, сообщил губернатор РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T09:39:00+03:00

2025-04-29T09:39:00+03:00

2025-04-29T11:20:00+03:00

орловская область

вооруженные силы украины

происшествия

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ТУЛА, 29 апр – РИА Новости. Беспилотник ВСУ сбили над "Спасским-Лутовиново" в Орловской области накануне вечером, музей-заповедник писателя И. С. Тургенева не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Один из вражеских БПЛА вчера вечером был сбит над территорией музея-заповедника "Спасское-Лутовиново". К счастью, его обломки упали на открытое пространство между домом-музеем И. С. Тургенева и оградой Тургеневского дуба. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали горение, ничего из наследия орловского писателя не пострадало", - говорится в сообщении.По словам Клычкова, музей будет работать в штатном режиме после обследования места происшествия и заключения об отсутствии угрозы жизни и здоровью людей.

https://ria.ru/20250429/lnr-2013977836.html

орловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

орловская область, вооруженные силы украины, происшествия