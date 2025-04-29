https://ria.ru/20250429/bespilotnik-2013982971.html
Над музеем "Спасским-Лутовиново" в Орловской области сбили беспилотник
Над музеем "Спасским-Лутовиново" в Орловской области сбили беспилотник - РИА Новости, 29.04.2025
Над музеем "Спасским-Лутовиново" в Орловской области сбили беспилотник
Беспилотник ВСУ сбили над "Спасским-Лутовиново" в Орловской области накануне вечером, музей-заповедник писателя И. С. Тургенева не пострадал, сообщил губернатор РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:39:00+03:00
2025-04-29T09:39:00+03:00
2025-04-29T11:20:00+03:00
орловская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014004021_0:225:720:630_1920x0_80_0_0_14fbee745e628af3d5c549364947adf7.jpg
ТУЛА, 29 апр – РИА Новости. Беспилотник ВСУ сбили над "Спасским-Лутовиново" в Орловской области накануне вечером, музей-заповедник писателя И. С. Тургенева не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале."Один из вражеских БПЛА вчера вечером был сбит над территорией музея-заповедника "Спасское-Лутовиново". К счастью, его обломки упали на открытое пространство между домом-музеем И. С. Тургенева и оградой Тургеневского дуба. Пожарные расчеты оперативно ликвидировали горение, ничего из наследия орловского писателя не пострадало", - говорится в сообщении.По словам Клычкова, музей будет работать в штатном режиме после обследования места происшествия и заключения об отсутствии угрозы жизни и здоровью людей.
https://ria.ru/20250429/lnr-2013977836.html
орловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014004021_0:157:720:697_1920x0_80_0_0_55f5537faf0148834c6a84447b9ae81d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орловская область, вооруженные силы украины, происшествия
Орловская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Над музеем "Спасским-Лутовиново" в Орловской области сбили беспилотник
Над орловским "Спасским-Лутовиново" сбили БПЛА, музей Тургенева не поврежден