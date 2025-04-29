https://ria.ru/20250429/belgorod-2014048540.html

В Белгородской области выросло число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ

В Белгородской области выросло число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ - РИА Новости, 29.04.2025

В Белгородской области выросло число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ

Еще пять человек ранены в трех приграничных районах Белгородской области после атак украинских дронов на автомобили мирных жителей, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T13:46:00+03:00

2025-04-29T13:46:00+03:00

2025-04-29T13:46:00+03:00

здоровье - общество

белгородская область

грайворон

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Еще пять человек ранены в трех приграничных районах Белгородской области после атак украинских дронов на автомобили мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Во вторник, как рассказал губернатор, в результате целенаправленной атаки украинского дрона по движущемуся автомобилю на участке автодороги Грайворон - Илёк-Пеньковка два человека погибли на месте до приезда медиков, троих госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. "Атаки ВСУ по мирному населению продолжаются. Ранены ещё пять жителей. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате удара беспилотника по автомобилю ранены двое мужчин. Пострадавшие самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ, где медики диагностировали одному мужчине минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и руки, второму - баротравму. Для прохождения дальнейшего лечения они доставлены в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что ещё одна атака дрона на автомобиль произошла в Борисовском районе на участке автодороги Новоалександровка - Становое. Женщину в тяжёлом состоянии со множественными осколочными ранениями живота и плеча бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. "На участке автодороги Красная Яруга - Отрадовка дрон ударил по припаркованному автомобилю. Двое мужчин, которые находились рядом, получили осколочные ранения ног. Бригады скорой доставляют их в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено", - уточнил глава области.

https://ria.ru/20250428/alaudinov-2013918850.html

https://ria.ru/20250428/zhenschina-2013799062.html

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здоровье - общество, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины