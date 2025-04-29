https://ria.ru/20250429/avtotor-2014212700.html

Калининградский "Автотор" начал выпуск опытной партии электромобилей

Калининградский "Автотор" начал выпуск опытной партии электромобилей - РИА Новости, 29.04.2025

Калининградский "Автотор" начал выпуск опытной партии электромобилей

Калининградский "Автотор" в рамках сотрудничества с партнерами начал выпуск опытной партии электромобилей под брендом EONYX, сообщает пресс-служба предприятия. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T22:19:00+03:00

2025-04-29T22:19:00+03:00

2025-04-29T22:19:00+03:00

экономика

технологии

автотор

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калининградская область

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КАЛИНИНГРАД, 29 апр — РИА Новости. Калининградский "Автотор" в рамках сотрудничества с партнерами начал выпуск опытной партии электромобилей под брендом EONYX, сообщает пресс-служба предприятия. "Линейку продукции калининградского завода "Автотор" пополнят две модели компактных электромобилей, выпускаемых в рамках технологического сотрудничества с партнерами. В настоящее время идет производство опытной партии, прорабатывается технология, инженерные решения для адаптации базовых комплектаций под потенциальные потребности российского рынка. Компактные электромобили данной линейки будут доступны на рынке под брендом EONYX", - говорится в сообщении. Отмечается, что новые модели транспортных средств относятся к категории L7 и ориентированы на использование в городских службах, сервисах доставки, промышленных территориях, аэропортах. Экологичные компактные электромобили имеют большой потенциал использования в рекреационных зонах, парковых хозяйствах, на территориях отелей, санаторно-курортных комплексов. "Обе модели адаптируются для эксплуатации в условиях российского климата, проходят процедуру сертификации, включены в программу глубокой локализации. Максимального уровня локализации данного вида продукции планируется достичь путём внедрения в производственную цепочку компонентов (включая критически важные), которые будут выпускаться на предприятиях кластера автокомпонентов", - добавили в пресс-службе. Во втором квартале 2025 года состоится официальная презентация, в рамках которой будут объявлены рекомендованные цены на обе модели компактных электромобилей.

https://ria.ru/20250427/atom-2013726259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, автотор, авто, калининградская область