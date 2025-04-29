Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области школьный автобус попал под обстрел беспилотника - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 29.04.2025 (обновлено: 11:13 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/avtobus-2013993032.html
В Запорожской области школьный автобус попал под обстрел беспилотника
В Запорожской области школьный автобус попал под обстрел беспилотника - РИА Новости, 29.04.2025
В Запорожской области школьный автобус попал под обстрел беспилотника
В Запорожской области украинский беспилотник обстрелял школьный автобус, ранен один подросток, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T10:29:00+03:00
2025-04-29T11:13:00+03:00
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2013996351_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_87b0215c4ee9e7de1bec95b28c30b78d.jpg
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Запорожской области украинский беспилотник обстрелял школьный автобус, ранен один подросток, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.&quot;В Михайловском муниципальном округе под обстрел БПЛА попал школьный автобус. В 8:15, когда школьный автобус вез детей в Пришибскую среднюю общеобразовательную школу и переезжал переезд, противник обстрелял территорию. Автобус зацепило осколками, выбиты задние окна&quot;, — написал он.По его словам, пострадал один подросток 2007 года рождения — он получил легкое ранение головы. Ему оказывают помощь, добавил губернатор, отметив, что держит ситуацию на контроле и находится на прямой связи с медицинской службой.На месте происшествия работают оперативные службы.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250429/aleshki-2013982423.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2013996351_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_08edf6bb7f0531aea3dbee2b8591298d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области школьный автобус попал под обстрел беспилотника

В Запорожской области школьный автобус попал под обстрел дрона, ранен ребенок

© Фото : Балицкий Евгений/TelegramПоследствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Балицкий Евгений/Telegram
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Запорожской области украинский беспилотник обстрелял школьный автобус, ранен один подросток, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«

"В Михайловском муниципальном округе под обстрел БПЛА попал школьный автобус. В 8:15, когда школьный автобус вез детей в Пришибскую среднюю общеобразовательную школу и переезжал переезд, противник обстрелял территорию. Автобус зацепило осколками, выбиты задние окна", — написал он.

По его словам, пострадал один подросток 2007 года рождения — он получил легкое ранение головы. Ему оказывают помощь, добавил губернатор, отметив, что держит ситуацию на контроле и находится на прямой связи с медицинской службой.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром области временно стал город Мелитополь.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Херсонской области при обстреле пострадали три человека
Вчера, 09:38
 
Запорожская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала