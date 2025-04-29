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В Запорожской области школьный автобус попал под обстрел беспилотника
В Запорожской области школьный автобус попал под обстрел беспилотника - РИА Новости, 29.04.2025
В Запорожской области школьный автобус попал под обстрел беспилотника
В Запорожской области украинский беспилотник обстрелял школьный автобус, ранен один подросток, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T10:29:00+03:00
2025-04-29T10:29:00+03:00
2025-04-29T11:13:00+03:00
запорожская область
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Запорожской области украинский беспилотник обстрелял школьный автобус, ранен один подросток, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."В Михайловском муниципальном округе под обстрел БПЛА попал школьный автобус. В 8:15, когда школьный автобус вез детей в Пришибскую среднюю общеобразовательную школу и переезжал переезд, противник обстрелял территорию. Автобус зацепило осколками, выбиты задние окна", — написал он.По его словам, пострадал один подросток 2007 года рождения — он получил легкое ранение головы. Ему оказывают помощь, добавил губернатор, отметив, что держит ситуацию на контроле и находится на прямой связи с медицинской службой.На месте происшествия работают оперативные службы.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250429/aleshki-2013982423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия
Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Запорожской области школьный автобус попал под обстрел беспилотника
В Запорожской области школьный автобус попал под обстрел дрона, ранен ребенок