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В Запорожской области школьный автобус попал под обстрел беспилотника

В Запорожской области школьный автобус попал под обстрел беспилотника - РИА Новости, 29.04.2025

В Запорожской области школьный автобус попал под обстрел беспилотника

В Запорожской области украинский беспилотник обстрелял школьный автобус, ранен один подросток, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T10:29:00+03:00

2025-04-29T10:29:00+03:00

2025-04-29T11:13:00+03:00

запорожская область

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Запорожской области украинский беспилотник обстрелял школьный автобус, ранен один подросток, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале."В Михайловском муниципальном округе под обстрел БПЛА попал школьный автобус. В 8:15, когда школьный автобус вез детей в Пришибскую среднюю общеобразовательную школу и переезжал переезд, противник обстрелял территорию. Автобус зацепило осколками, выбиты задние окна", — написал он.По его словам, пострадал один подросток 2007 года рождения — он получил легкое ранение головы. Ему оказывают помощь, добавил губернатор, отметив, что держит ситуацию на контроле и находится на прямой связи с медицинской службой.На месте происшествия работают оперативные службы.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023-го административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250429/aleshki-2013982423.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия