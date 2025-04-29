Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал БРИКС и ШОС авангардом движения за справедливость - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/avangard-2014183870.html
Лавров назвал БРИКС и ШОС авангардом движения за справедливость
Лавров назвал БРИКС и ШОС авангардом движения за справедливость - РИА Новости, 29.04.2025
Лавров назвал БРИКС и ШОС авангардом движения за справедливость
Россия вместе с Китаем, вместе с друзьями по БРИКС и ШОС находится в авангарде движения за справедливость и равноправие, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:30:00+03:00
2025-04-29T19:30:00+03:00
китай
россия
рио-де-жанейро (город)
сергей лавров
ван и (политик)
владимир путин
брикс
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. Россия вместе с Китаем, вместе с друзьями по БРИКС и ШОС находится в авангарде движения за справедливость и равноправие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И. "И я думаю, это, конечно, налагает на нас особую ответственность, прежде всего, с точки зрения тех задач, которые ставят наши главы государств", - подчеркнул Лавров. Переговоры проходят на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро. "Уважаемый господин министр, дорогой друг, коллеги, мы, действительно, встречаемся регулярно, часто. И это позволяет нам быть в тонусе с происходящими переменами. Вы сказали о том, что, наверное, нам теперь долго придется жить в эпоху перемерен, я знаю, если я правильно помню, есть китайская пословица "упаси тебя Бог жить в эпоху перемен", но эта пословица складывалась очень давно, - сказал Лавров. - А сейчас, когда Китай является одним из самых главных действующих лиц, которые реализуют перемены в мире, наверное, такие перемены необходимы". "Как вы и упомянули, идет борьба за сохранение односторонних порядков, которые в общем-то впитали в себя колониальные, неоколониальные методы, практиковавшиеся и практикуемые Западом для ведения дел в мире, а с другой стороны нарождающийся справедливый многополярный миропорядок, который должен быть основан, как и записано, кстати, в Уставе ООН на признании суверенного равенства всех государств", - добавил он. 31 марта - 1 апреля министр иностранных дел КНР Ван И посетил Москву с официальным визитом, в ходе которого он был принят президентом РФ Владимиром Путиным и провел обстоятельные переговоры с Лавровым.
https://ria.ru/20250429/kitay-2013959902.html
https://ria.ru/20250429/briks-2013960618.html
https://ria.ru/20250429/peremirie-2014088678.html
китай
россия
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f744ab008115df56390c8f0cf5927531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, рио-де-жанейро (город), сергей лавров, ван и (политик), владимир путин, брикс, шос, оон, в мире
Китай, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Сергей Лавров, Ван И (политик), Владимир Путин, БРИКС, ШОС, ООН, В мире
Лавров назвал БРИКС и ШОС авангардом движения за справедливость

Лавров назвал Россию с КНР, БРИКС и ШОС авангардом движения за равноправие

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. Россия вместе с Китаем, вместе с друзьями по БРИКС и ШОС находится в авангарде движения за справедливость и равноправие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И.
"И я думаю, это, конечно, налагает на нас особую ответственность, прежде всего, с точки зрения тех задач, которые ставят наши главы государств", - подчеркнул Лавров.
Сергей Лавров и Ван И во время встречи на полях СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Взаимное доверие между Китаем и Россией остается неизменным, отметил Ван И
Вчера, 03:46
Переговоры проходят на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
"Уважаемый господин министр, дорогой друг, коллеги, мы, действительно, встречаемся регулярно, часто. И это позволяет нам быть в тонусе с происходящими переменами. Вы сказали о том, что, наверное, нам теперь долго придется жить в эпоху перемерен, я знаю, если я правильно помню, есть китайская пословица "упаси тебя Бог жить в эпоху перемен", но эта пословица складывалась очень давно, - сказал Лавров. - А сейчас, когда Китай является одним из самых главных действующих лиц, которые реализуют перемены в мире, наверное, такие перемены необходимы".
Ван И - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Китай и Россия должны укреплять сотрудничество в рамках БРИКС, заявил Ван И
Вчера, 03:59
"Как вы и упомянули, идет борьба за сохранение односторонних порядков, которые в общем-то впитали в себя колониальные, неоколониальные методы, практиковавшиеся и практикуемые Западом для ведения дел в мире, а с другой стороны нарождающийся справедливый многополярный миропорядок, который должен быть основан, как и записано, кстати, в Уставе ООН на признании суверенного равенства всех государств", - добавил он.
31 марта - 1 апреля министр иностранных дел КНР Ван И посетил Москву с официальным визитом, в ходе которого он был принят президентом РФ Владимиром Путиным и провел обстоятельные переговоры с Лавровым.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Эксперт из КНР прокомментировал объявление Россией перемирия в Дни Победы
Вчера, 15:34
 
КитайРоссияРио-де-Жанейро (город)Сергей ЛавровВан И (политик)Владимир ПутинБРИКСШОСООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала