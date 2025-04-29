Лавров назвал БРИКС и ШОС авангардом движения за справедливость
Лавров назвал Россию с КНР, БРИКС и ШОС авангардом движения за равноправие
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 апр - РИА Новости. Россия вместе с Китаем, вместе с друзьями по БРИКС и ШОС находится в авангарде движения за справедливость и равноправие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Китая Ван И.
"И я думаю, это, конечно, налагает на нас особую ответственность, прежде всего, с точки зрения тех задач, которые ставят наши главы государств", - подчеркнул Лавров.
Переговоры проходят на полях совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
"Уважаемый господин министр, дорогой друг, коллеги, мы, действительно, встречаемся регулярно, часто. И это позволяет нам быть в тонусе с происходящими переменами. Вы сказали о том, что, наверное, нам теперь долго придется жить в эпоху перемерен, я знаю, если я правильно помню, есть китайская пословица "упаси тебя Бог жить в эпоху перемен", но эта пословица складывалась очень давно, - сказал Лавров. - А сейчас, когда Китай является одним из самых главных действующих лиц, которые реализуют перемены в мире, наверное, такие перемены необходимы".
"Как вы и упомянули, идет борьба за сохранение односторонних порядков, которые в общем-то впитали в себя колониальные, неоколониальные методы, практиковавшиеся и практикуемые Западом для ведения дел в мире, а с другой стороны нарождающийся справедливый многополярный миропорядок, который должен быть основан, как и записано, кстати, в Уставе ООН на признании суверенного равенства всех государств", - добавил он.
31 марта - 1 апреля министр иностранных дел КНР Ван И посетил Москву с официальным визитом, в ходе которого он был принят президентом РФ Владимиром Путиным и провел обстоятельные переговоры с Лавровым.