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Белгородский губернатор сообщил о росте числа атак украинских донов - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:00 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/ataki-2014190911.html
Белгородский губернатор сообщил о росте числа атак украинских донов
Белгородский губернатор сообщил о росте числа атак украинских донов - РИА Новости, 29.04.2025
Белгородский губернатор сообщил о росте числа атак украинских донов
Оперативная обстановка в Белгородской области остается крайне сложной, с апреля наблюдается увеличение числа атак беспилотных летательных аппаратов со стороны... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T20:00:00+03:00
2025-04-29T20:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Оперативная обстановка в Белгородской области остается крайне сложной, с апреля наблюдается увеличение числа атак беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины, заявил во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "(Количество - ред.) в первую очередь, беспилотных летательных аппаратов, в апреле выросло... Большая часть беспилотников сбивается. Те, которые долетают, они очень болезненно наносят удары. Я с вами абсолютно согласен, наносят удары варварски по мирным жителям, по трудящимся, те, которые работают на мирных профессиях. Конечно же, работу нужно усиливать. И сейчас огромное количество ресурсов направлено именно в этом направлении, в защиту безопасности… Мы прифронтовой регион, поэтому, к сожалению, на сегодняшний день ситуация, она остается крайне сложной", - сказал Гладков в ходе онлайн-трансляции прямой линии в соцсетях. Губернатор сообщил, что власти активно работают над временным отселением жителей из наиболее опасных районов, организуются пункты размещения и частично компенсируется аренда жилья. По его словам, распределены средства радиоэлектронной борьбы. Жителям выдают огнетушители и детекторы дронов, используется бронированная техника. "Стараемся то, что в наших ресурсах, помогать населению, в первую очередь там, где совсем все сложно", - добавил он.
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белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Белгородский губернатор сообщил о росте числа атак украинских донов

Губернатор Гладков: в апреле в Белгородской области выросло число атак БПЛА ВСУ

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Оперативная обстановка в Белгородской области остается крайне сложной, с апреля наблюдается увеличение числа атак беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины, заявил во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«
"(Количество - ред.) в первую очередь, беспилотных летательных аппаратов, в апреле выросло... Большая часть беспилотников сбивается. Те, которые долетают, они очень болезненно наносят удары. Я с вами абсолютно согласен, наносят удары варварски по мирным жителям, по трудящимся, те, которые работают на мирных профессиях. Конечно же, работу нужно усиливать. И сейчас огромное количество ресурсов направлено именно в этом направлении, в защиту безопасности… Мы прифронтовой регион, поэтому, к сожалению, на сегодняшний день ситуация, она остается крайне сложной", - сказал Гладков в ходе онлайн-трансляции прямой линии в соцсетях.
Губернатор сообщил, что власти активно работают над временным отселением жителей из наиболее опасных районов, организуются пункты размещения и частично компенсируется аренда жилья. По его словам, распределены средства радиоэлектронной борьбы. Жителям выдают огнетушители и детекторы дронов, используется бронированная техника.
"Стараемся то, что в наших ресурсах, помогать населению, в первую очередь там, где совсем все сложно", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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