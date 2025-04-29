Белгородский губернатор сообщил о росте числа атак украинских донов
Губернатор Гладков: в апреле в Белгородской области выросло число атак БПЛА ВСУ
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Оперативная обстановка в Белгородской области остается крайне сложной, с апреля наблюдается увеличение числа атак беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины, заявил во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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"(Количество - ред.) в первую очередь, беспилотных летательных аппаратов, в апреле выросло... Большая часть беспилотников сбивается. Те, которые долетают, они очень болезненно наносят удары. Я с вами абсолютно согласен, наносят удары варварски по мирным жителям, по трудящимся, те, которые работают на мирных профессиях. Конечно же, работу нужно усиливать. И сейчас огромное количество ресурсов направлено именно в этом направлении, в защиту безопасности… Мы прифронтовой регион, поэтому, к сожалению, на сегодняшний день ситуация, она остается крайне сложной", - сказал Гладков в ходе онлайн-трансляции прямой линии в соцсетях.
Губернатор сообщил, что власти активно работают над временным отселением жителей из наиболее опасных районов, организуются пункты размещения и частично компенсируется аренда жилья. По его словам, распределены средства радиоэлектронной борьбы. Жителям выдают огнетушители и детекторы дронов, используется бронированная техника.
"Стараемся то, что в наших ресурсах, помогать населению, в первую очередь там, где совсем все сложно", - добавил он.