https://ria.ru/20250429/ataki-2014190911.html

Белгородский губернатор сообщил о росте числа атак украинских донов

Белгородский губернатор сообщил о росте числа атак украинских донов - РИА Новости, 29.04.2025

Белгородский губернатор сообщил о росте числа атак украинских донов

Оперативная обстановка в Белгородской области остается крайне сложной, с апреля наблюдается увеличение числа атак беспилотных летательных аппаратов со стороны... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T20:00:00+03:00

2025-04-29T20:00:00+03:00

2025-04-29T20:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Оперативная обстановка в Белгородской области остается крайне сложной, с апреля наблюдается увеличение числа атак беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины, заявил во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "(Количество - ред.) в первую очередь, беспилотных летательных аппаратов, в апреле выросло... Большая часть беспилотников сбивается. Те, которые долетают, они очень болезненно наносят удары. Я с вами абсолютно согласен, наносят удары варварски по мирным жителям, по трудящимся, те, которые работают на мирных профессиях. Конечно же, работу нужно усиливать. И сейчас огромное количество ресурсов направлено именно в этом направлении, в защиту безопасности… Мы прифронтовой регион, поэтому, к сожалению, на сегодняшний день ситуация, она остается крайне сложной", - сказал Гладков в ходе онлайн-трансляции прямой линии в соцсетях. Губернатор сообщил, что власти активно работают над временным отселением жителей из наиболее опасных районов, организуются пункты размещения и частично компенсируется аренда жилья. По его словам, распределены средства радиоэлектронной борьбы. Жителям выдают огнетушители и детекторы дронов, используется бронированная техника. "Стараемся то, что в наших ресурсах, помогать населению, в первую очередь там, где совсем все сложно", - добавил он.

https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины