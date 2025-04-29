Рейтинг@Mail.ru
Украинский дрон прицельно атаковал школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:07 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/ataka-2014176022.html
Украинский дрон прицельно атаковал школьный автобус в Запорожской области
Украинский дрон прицельно атаковал школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 29.04.2025
Украинский дрон прицельно атаковал школьный автобус в Запорожской области
Операторы дрона ВСУ прицельно били в место нахождения школьного автобуса в Запорожской области, рассказал журналистам на месте происшествия следователь СК РФ по РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T19:07:00+03:00
2025-04-29T19:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
киев
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c4fa8c39ba3881424df8eca3ad822c1a.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Операторы дрона ВСУ прицельно били в место нахождения школьного автобуса в Запорожской области, рассказал журналистам на месте происшествия следователь СК РФ по объединенной группировке войск (сил). Школьный автобус в момент удара вез детей в учебное заведение в поселке Пришиб Запорожской области. "В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате обстрела вблизи автодороги в Михайловском муниципальном округе повреждения получил школьный автобус, который осуществлял перевозку детей, а также один легковой автомобиль. Противник вел прицельный огонь, предположительно, с применением беспилотных летательных аппаратов, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты", - рассказал он. В СК РФ также сообщили, что в результате удара дрона осколочные ранения получил ребенок 2007 года рождения. "Пострадавшие в настоящее время госпитализированы. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - отметил следователь. Также в результате удара дрона пострадал гражданский легковой автомобиль Nissan, в котором в момент взрыва находилась владелица машины Юлия, об этом она сама рассказала РИА Новости. "В 8.02 был один прилет. Я села в машину, на меня посыпались осколки. Я выбежала из машины укрыться. И был второй прилет прилет, в это время детский автобус школьный ехал в сторону школы. С него тоже посыпались окна", - рассказала Юлия. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250204/deti-1997242054.html
https://ria.ru/20250429/avtobus-2013993032.html
https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html
запорожская область
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899546918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a85ae49d8a58da1f123841b3efac52bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская область, киев, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский дрон прицельно атаковал школьный автобус в Запорожской области

СК: БПЛА ВСУ прицельно атаковал школьный автобус с детьми в Запорожской области

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Операторы дрона ВСУ прицельно били в место нахождения школьного автобуса в Запорожской области, рассказал журналистам на месте происшествия следователь СК РФ по объединенной группировке войск (сил).
Школьный автобус в момент удара вез детей в учебное заведение в поселке Пришиб Запорожской области.
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области. 4 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Балицкий рассказал подробности об атаке дрона ВСУ на школьный автобус
4 февраля, 09:52
«
"В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате обстрела вблизи автодороги в Михайловском муниципальном округе повреждения получил школьный автобус, который осуществлял перевозку детей, а также один легковой автомобиль. Противник вел прицельный огонь, предположительно, с применением беспилотных летательных аппаратов, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты", - рассказал он.
В СК РФ также сообщили, что в результате удара дрона осколочные ранения получил ребенок 2007 года рождения.
"Пострадавшие в настоящее время госпитализированы. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - отметил следователь.
Также в результате удара дрона пострадал гражданский легковой автомобиль Nissan, в котором в момент взрыва находилась владелица машины Юлия, об этом она сама рассказала РИА Новости.
Последствия атаки ВСУ на школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
В Запорожской области школьный автобус попал под обстрел беспилотника
Вчера, 10:29
«
"В 8.02 был один прилет. Я села в машину, на меня посыпались осколки. Я выбежала из машины укрыться. И был второй прилет прилет, в это время детский автобус школьный ехал в сторону школы. С него тоже посыпались окна", - рассказала Юлия.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Зеленский совершил страшную ошибку: для Украины пошел финальный отсчет
25 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьКиевРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала