Украинский дрон прицельно атаковал школьный автобус в Запорожской области
СК: БПЛА ВСУ прицельно атаковал школьный автобус с детьми в Запорожской области
© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Операторы дрона ВСУ прицельно били в место нахождения школьного автобуса в Запорожской области, рассказал журналистам на месте происшествия следователь СК РФ по объединенной группировке войск (сил).
Школьный автобус в момент удара вез детей в учебное заведение в поселке Пришиб Запорожской области.
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"В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате обстрела вблизи автодороги в Михайловском муниципальном округе повреждения получил школьный автобус, который осуществлял перевозку детей, а также один легковой автомобиль. Противник вел прицельный огонь, предположительно, с применением беспилотных летательных аппаратов, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты", - рассказал он.
В СК РФ также сообщили, что в результате удара дрона осколочные ранения получил ребенок 2007 года рождения.
"Пострадавшие в настоящее время госпитализированы. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - отметил следователь.
Также в результате удара дрона пострадал гражданский легковой автомобиль Nissan, в котором в момент взрыва находилась владелица машины Юлия, об этом она сама рассказала РИА Новости.
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"В 8.02 был один прилет. Я села в машину, на меня посыпались осколки. Я выбежала из машины укрыться. И был второй прилет прилет, в это время детский автобус школьный ехал в сторону школы. С него тоже посыпались окна", - рассказала Юлия.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.