https://ria.ru/20250429/ataka-2014176022.html

Украинский дрон прицельно атаковал школьный автобус в Запорожской области

Украинский дрон прицельно атаковал школьный автобус в Запорожской области - РИА Новости, 29.04.2025

Украинский дрон прицельно атаковал школьный автобус в Запорожской области

Операторы дрона ВСУ прицельно били в место нахождения школьного автобуса в Запорожской области, рассказал журналистам на месте происшествия следователь СК РФ по РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T19:07:00+03:00

2025-04-29T19:07:00+03:00

2025-04-29T19:07:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости. Операторы дрона ВСУ прицельно били в место нахождения школьного автобуса в Запорожской области, рассказал журналистам на месте происшествия следователь СК РФ по объединенной группировке войск (сил). Школьный автобус в момент удара вез детей в учебное заведение в поселке Пришиб Запорожской области. "В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате обстрела вблизи автодороги в Михайловском муниципальном округе повреждения получил школьный автобус, который осуществлял перевозку детей, а также один легковой автомобиль. Противник вел прицельный огонь, предположительно, с применением беспилотных летательных аппаратов, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты", - рассказал он. В СК РФ также сообщили, что в результате удара дрона осколочные ранения получил ребенок 2007 года рождения. "Пострадавшие в настоящее время госпитализированы. Оказывается вся необходимая медицинская помощь. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - отметил следователь. Также в результате удара дрона пострадал гражданский легковой автомобиль Nissan, в котором в момент взрыва находилась владелица машины Юлия, об этом она сама рассказала РИА Новости. "В 8.02 был один прилет. Я села в машину, на меня посыпались осколки. Я выбежала из машины укрыться. И был второй прилет прилет, в это время детский автобус школьный ехал в сторону школы. С него тоже посыпались окна", - рассказала Юлия. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.

https://ria.ru/20250204/deti-1997242054.html

https://ria.ru/20250429/avtobus-2013993032.html

https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, киев, россия, украина, вооруженные силы украины