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Дроны ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 29.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:03 29.04.2025 (обновлено: 17:02 29.04.2025)
https://ria.ru/20250429/ataka-2014074823.html
Дроны ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 29.04.2025
Дроны ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные атаковали восемь населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T15:03:00+03:00
2025-04-29T17:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
октябрьский
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали восемь населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ нанесли удары по шести муниципалитетам нашей области. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском районе в посёлке Октябрьский дрон атаковал многоквартирный дом... Ещё один беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения... В результате третьей атаки повреждены остекление и фасад социального объекта. В селе Наумовка дроном атакован рейсовый автобус", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в городе Шебекино в результате детонации беспилотника на территории одного из предприятий пробита крыша складского помещения. В селе Ржевка Шебекинского округа дрон сдетонировал о кровлю частного дома. Село Соболевка Валуйского округа дважды подверглось атакам FPV-дронов. В Борисовском районе в селе Богун-Городок FPV-дрон ударил по зданию сельхозпредприятия. "Хутор Плотвянка Волоконовского района также атакован дроном. В частном домовладении выбиты окна, повреждены забор и ворота. В селе Смородино Грайворонского округа в результате атаки беспилотника загорелась сухая трава - добровольной пожарной дружиной очаг возгорания ликвидирован", - уточнил Гладков.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгородский район, октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Октябрьский, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: БПЛА ВСУ атаковали 8 населенных пунктов на границе Белгородской области

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области. 29 апреля 2025
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области. 29 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области. 29 апреля 2025
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БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали восемь населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"ВСУ нанесли удары по шести муниципалитетам нашей области. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском районе в посёлке Октябрьский дрон атаковал многоквартирный дом... Ещё один беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения... В результате третьей атаки повреждены остекление и фасад социального объекта. В селе Наумовка дроном атакован рейсовый автобус", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в городе Шебекино в результате детонации беспилотника на территории одного из предприятий пробита крыша складского помещения. В селе Ржевка Шебекинского округа дрон сдетонировал о кровлю частного дома. Село Соболевка Валуйского округа дважды подверглось атакам FPV-дронов. В Борисовском районе в селе Богун-Городок FPV-дрон ударил по зданию сельхозпредприятия.
"Хутор Плотвянка Волоконовского района также атакован дроном. В частном домовладении выбиты окна, повреждены забор и ворота. В селе Смородино Грайворонского округа в результате атаки беспилотника загорелась сухая трава - добровольной пожарной дружиной очаг возгорания ликвидирован", - уточнил Гладков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районОктябрьскийВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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