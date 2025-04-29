Дроны ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: БПЛА ВСУ атаковали 8 населенных пунктов на границе Белгородской области
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области. 29 апреля 2025
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Белгородской области. 29 апреля 2025
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали восемь населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"ВСУ нанесли удары по шести муниципалитетам нашей области. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском районе в посёлке Октябрьский дрон атаковал многоквартирный дом... Ещё один беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения... В результате третьей атаки повреждены остекление и фасад социального объекта. В селе Наумовка дроном атакован рейсовый автобус", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в городе Шебекино в результате детонации беспилотника на территории одного из предприятий пробита крыша складского помещения. В селе Ржевка Шебекинского округа дрон сдетонировал о кровлю частного дома. Село Соболевка Валуйского округа дважды подверглось атакам FPV-дронов. В Борисовском районе в селе Богун-Городок FPV-дрон ударил по зданию сельхозпредприятия.
"Хутор Плотвянка Волоконовского района также атакован дроном. В частном домовладении выбиты окна, повреждены забор и ворота. В селе Смородино Грайворонского округа в результате атаки беспилотника загорелась сухая трава - добровольной пожарной дружиной очаг возгорания ликвидирован", - уточнил Гладков.