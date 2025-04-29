https://ria.ru/20250429/ataka-2014074823.html

Дроны ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области

Дроны ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 29.04.2025

Дроны ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области

Украинские военные атаковали восемь населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T15:03:00+03:00

2025-04-29T15:03:00+03:00

2025-04-29T17:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

октябрьский

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Украинские военные атаковали восемь населенных пунктов в приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "ВСУ нанесли удары по шести муниципалитетам нашей области. По предварительной информации, пострадавших нет. В Белгородском районе в посёлке Октябрьский дрон атаковал многоквартирный дом... Ещё один беспилотник сдетонировал на территории частного домовладения... В результате третьей атаки повреждены остекление и фасад социального объекта. В селе Наумовка дроном атакован рейсовый автобус", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в городе Шебекино в результате детонации беспилотника на территории одного из предприятий пробита крыша складского помещения. В селе Ржевка Шебекинского округа дрон сдетонировал о кровлю частного дома. Село Соболевка Валуйского округа дважды подверглось атакам FPV-дронов. В Борисовском районе в селе Богун-Городок FPV-дрон ударил по зданию сельхозпредприятия. "Хутор Плотвянка Волоконовского района также атакован дроном. В частном домовладении выбиты окна, повреждены забор и ворота. В селе Смородино Грайворонского округа в результате атаки беспилотника загорелась сухая трава - добровольной пожарной дружиной очаг возгорания ликвидирован", - уточнил Гладков.

https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, белгородский район, октябрьский, вячеслав гладков, вооруженные силы украины