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В Аргентине опубликовали документы о пребывании в стране Йозефа Менгеле
В Аргентине опубликовали документы о пребывании в стране Йозефа Менгеле - РИА Новости, 29.04.2025
В Аргентине опубликовали документы о пребывании в стране Йозефа Менгеле
Власти Аргентины опубликовали документы о пребывании в стране высокопоставленных нацистов, в их числе материалы о враче Йозефе Менгеле, который проводил... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T06:02:00+03:00
2025-04-29T06:02:00+03:00
2025-04-29T06:02:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 29 апр - РИА Новости. Власти Аргентины опубликовали документы о пребывании в стране высокопоставленных нацистов, в их числе материалы о враче Йозефе Менгеле, который проводил медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим и за это получил кличку "ангел смерти", говорится в сообщении на сайте правительства. "На этой странице вы можете найти документы о въезде и деятельности нацистских лидеров, приехавших в Аргентину после Второй мировой войны", - говорится в сообщении, предваряющей материалы. Уточняется, что полиция и служба разведки разместили, в частности, личные дела коменданта концлагерей Эдварда Рошмана, сотрудника гестапо Вальтера Кучмана, скончавшегося в Буэнос-Айресе, и врача Йозефа Менгеле. Документы содержат личные дела, газетные вырезки о произведенных арестах или ходе расследований, справки, телеграммы и официальные документы. Всего речь идёт о более чем 1850 документах.
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
В Аргентине опубликовали документы о пребывании в стране Йозефа Менгеле
Власти Аргентины опубликовали документы о пребывании в стране Йозефа Менгеле