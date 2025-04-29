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На Алтае произошло землетрясение - РИА Новости, 29.04.2025
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18:29 29.04.2025
https://ria.ru/20250429/altay-2014167093.html
На Алтае произошло землетрясение
На Алтае произошло землетрясение - РИА Новости, 29.04.2025
На Алтае произошло землетрясение
Землетрясение произошло в Кош-Агачском районе Республики Алтай, обошлось без пострадавших, сообщили в главке МЧС по региону. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:29:00+03:00
2025-04-29T18:29:00+03:00
кош-агачский район
республика алтай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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БАРНАУЛ , 29 апр – РИА Новости. Землетрясение произошло в Кош-Агачском районе Республики Алтай, обошлось без пострадавших, сообщили в главке МЧС по региону. "В Кош-Агачском районе произошло сейсмособытие. В 20.38 (4.38 мск) поступило сообщение о землетрясении в 10 километрах северо-восточнее села Тобелер. Сила в эпицентре – 3,1 магнитуды", - говорится в сообщении. Отмечается, что в пятидесятикилометровую зону от эпицентра попали восемь населенных пунктов: Бельтир, Кош-Агач, Курай, Мухор-Тархата, Ортолык, Теленгит-Сортогой, Тобелер, Чаган-Узун. "Местным населением толчки не ощущались. Погибших и пострадавших нет", - отмечают в МЧС.
https://ria.ru/20250429/zemletryasenie-2013960370.html
https://ria.ru/20250427/zemletryasenie-2013678565.html
кош-агачский район
республика алтай
россия
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кош-агачский район, республика алтай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Кош-Агачский район, Республика Алтай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
На Алтае произошло землетрясение

В Кош-Агачском районе Алтая произошло землетрясение магнитудой 3,1

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевАлтай
Алтай - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Алтай. Архивное фото
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БАРНАУЛ , 29 апр – РИА Новости. Землетрясение произошло в Кош-Агачском районе Республики Алтай, обошлось без пострадавших, сообщили в главке МЧС по региону.
Кош-Агачском районе произошло сейсмособытие. В 20.38 (4.38 мск) поступило сообщение о землетрясении в 10 километрах северо-восточнее села Тобелер. Сила в эпицентре – 3,1 магнитуды", - говорится в сообщении.
Итуруп - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
У южных Курил произошло землетрясение
Вчера, 03:55
Отмечается, что в пятидесятикилометровую зону от эпицентра попали восемь населенных пунктов: Бельтир, Кош-Агач, Курай, Мухор-Тархата, Ортолык, Теленгит-Сортогой, Тобелер, Чаган-Узун.
"Местным населением толчки не ощущались. Погибших и пострадавших нет", - отмечают в МЧС.
Тихоокеанское побережье - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,9
27 апреля, 13:14
 
Кош-Агачский районРеспублика АлтайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
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