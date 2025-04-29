https://ria.ru/20250429/aleshki-2013982423.html

В Херсонской области при обстреле пострадали три человека

В Херсонской области при обстреле пострадали три человека - РИА Новости, 29.04.2025

В Херсонской области при обстреле пострадали три человека

Три мирных жителя получили ранения в результате украинского обстрела города Алешки Херсонской области, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 37... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T09:38:00+03:00

2025-04-29T09:38:00+03:00

2025-04-29T09:38:00+03:00

херсонская область

днепр (город)

каховка

вооруженные силы украины

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_110:382:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3f04541437fbc2ed90d0db9da938525.jpg

ГЕНИЧЕСК, 29 апр - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате украинского обстрела города Алешки Херсонской области, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 37 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Алешках три мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 16 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 9 населенных пунктов Херсонской области: Каховка, Горностаевка, Алешки, Днепряны, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Саги.

https://ria.ru/20250429/gorlovka-2013980844.html

херсонская область

днепр (город)

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсонская область , днепр (город), каховка, вооруженные силы украины, происшествия