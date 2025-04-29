https://ria.ru/20250429/aleshki-2013982423.html
В Херсонской области при обстреле пострадали три человека
В Херсонской области при обстреле пострадали три человека - РИА Новости, 29.04.2025
В Херсонской области при обстреле пострадали три человека
Три мирных жителя получили ранения в результате украинского обстрела города Алешки Херсонской области, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 37... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T09:38:00+03:00
2025-04-29T09:38:00+03:00
2025-04-29T09:38:00+03:00
херсонская область
днепр (город)
каховка
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 29 апр - РИА Новости. Три мирных жителя получили ранения в результате украинского обстрела города Алешки Херсонской области, всего за сутки артиллерия киевского режима нанесла 37 ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Алешках три мирных жителя получили ранения. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега Днепра 21 артиллерийский удар. Еще 16 обстрелов украинская армия произвела ночью", - сообщил представитель экстренных служб. За сутки под огонь вооруженных сил киевского режима попали 9 населенных пунктов Херсонской области: Каховка, Горностаевка, Алешки, Днепряны, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Казачьи Лагеря, Новая Маячка, Саги.
https://ria.ru/20250429/gorlovka-2013980844.html
херсонская область
днепр (город)
каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , днепр (город), каховка, вооруженные силы украины, происшествия
Херсонская область , Днепр (город), Каховка, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Херсонской области при обстреле пострадали три человека
При обстреле херсонских Алешек со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя