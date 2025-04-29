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Российский рынок акций усилил снижение почти до двух процентов
Российский рынок акций усилил снижение почти до двух процентов - РИА Новости, 29.04.2025
Российский рынок акций усилил снижение почти до двух процентов
Российский рынок акций усилил почти до 2% снижение в ходе основной сессии вторника и колеблется ниже 3000 пунктов по главному индексу, следует из данных... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T12:57:00+03:00
2025-04-29T12:57:00+03:00
2025-04-29T14:26:00+03:00
экономика
цены на нефть
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ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости/Прайм. Российский рынок акций усилил почти до 2% снижение в ходе основной сессии вторника и колеблется ниже 3000 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.42 мск падает на 1,93%, до 2975,86 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,87% до 1225,31 пункта В частности, сильно дешевеют бумаги "Новатэка" (-3,1%), "Северстали" (-3%), АФК "Система" (-2,6%). Растут в цене бумаги ВТБ (+0,2%), МТС (+0,2%), "Фосагро" (+0,3%). Учитывая умеренно негативный внешний фон, во вторник индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2975-3050 пунктов, рассчитывает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "При этом ближе к концу сессии в российских бумагах могут активизироваться покупки, что позволит рынку отыграть утренние потери и выйти выше 3000 на конец торгов по индексу Мосбиржи", - добавляет он. Сопротивление росту находится около отметки 3080 пунктов, в свою очередь оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
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экономика, цены на нефть, богдан зварич, московская биржа, новатэк, афк "система", ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, Цены на нефть, Богдан Зварич, Московская биржа, Новатэк, АФК "Система", Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Российский рынок акций усилил снижение почти до двух процентов
Российский рынок акций снизился почти до 2% и колеблется ниже 3000 пунктов