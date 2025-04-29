https://ria.ru/20250429/aei-2014162271.html

В АЭИ оценили роль России в новой архитектуре евразийской торговли

В АЭИ оценили роль России в новой архитектуре евразийской торговли - РИА Новости, 29.04.2025

В АЭИ оценили роль России в новой архитектуре евразийской торговли

Уникальная роль России в новой архитектуре евразийской торговли растет, благодаря чему РФ может стать в будущем для европейских компаний окном торговли с... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T18:16:00+03:00

2025-04-29T18:16:00+03:00

2025-04-29T18:16:00+03:00

экономика

россия

евразия

в мире

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154884/60/1548846090_0:22:3058:1742_1920x0_80_0_0_0993d6e06afd15ae5e013e45e6b4d1e6.jpg

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уникальная роль России в новой архитектуре евразийской торговли растет, благодаря чему РФ может стать в будущем для европейских компаний окном торговли с другими регионами, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. "Уникальная роль России как центра притяжения Евразии сегодня растет... С 2022 года мировая система начала меняться, и Россия оказалась в самом центре этого процесса. Мы находимся в центре евразийской торговли и, развивая логистику и инфраструктуру, получаем доступ к новым финансовым потокам и товарообороту. Это усиливает наш потенциал как ключевого узла в новой архитектуре всей международной торговли", - подчеркнул собеседник агентства. По его словам, "инфраструктура уже развивается в парадигме, при которой Россия играет важную роль в перемещении товаров между странами". "Мы граничим как с европейской, так и с азиатской частью континента, что позволяет выстраивать устойчивые отношения с дружественными партнерами", - добавил Леер. "В будущем, особенно на фоне возможного потепления внешнеполитических связей, можно ожидать и возврат интереса со стороны европейских компаний. Россия может стать для них окном торговли с другими регионами", - заключил вице-президент АЭИ.

https://ria.ru/20250429/ryabov-2014109717.html

https://ria.ru/20250429/ryabkov-2014108180.html

россия

евразия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, евразия, в мире, европа