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В АЭИ оценили роль России в новой архитектуре евразийской торговли
В АЭИ оценили роль России в новой архитектуре евразийской торговли - РИА Новости, 29.04.2025
В АЭИ оценили роль России в новой архитектуре евразийской торговли
Уникальная роль России в новой архитектуре евразийской торговли растет, благодаря чему РФ может стать в будущем для европейских компаний окном торговли с... РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-29T18:16:00+03:00
2025-04-29T18:16:00+03:00
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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уникальная роль России в новой архитектуре евразийской торговли растет, благодаря чему РФ может стать в будущем для европейских компаний окном торговли с другими регионами, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер. "Уникальная роль России как центра притяжения Евразии сегодня растет... С 2022 года мировая система начала меняться, и Россия оказалась в самом центре этого процесса. Мы находимся в центре евразийской торговли и, развивая логистику и инфраструктуру, получаем доступ к новым финансовым потокам и товарообороту. Это усиливает наш потенциал как ключевого узла в новой архитектуре всей международной торговли", - подчеркнул собеседник агентства. По его словам, "инфраструктура уже развивается в парадигме, при которой Россия играет важную роль в перемещении товаров между странами". "Мы граничим как с европейской, так и с азиатской частью континента, что позволяет выстраивать устойчивые отношения с дружественными партнерами", - добавил Леер. "В будущем, особенно на фоне возможного потепления внешнеполитических связей, можно ожидать и возврат интереса со стороны европейских компаний. Россия может стать для них окном торговли с другими регионами", - заключил вице-президент АЭИ.
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экономика, россия, евразия, в мире, европа
Экономика, Россия, Евразия, В мире, Европа
В АЭИ оценили роль России в новой архитектуре евразийской торговли
Леер: Россия может стать для Запада окном торговли с другими регионами
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Уникальная роль России в новой архитектуре евразийской торговли растет, благодаря чему РФ может стать в будущем для европейских компаний окном торговли с другими регионами, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Артур Леер.
"Уникальная роль России
как центра притяжения Евразии
сегодня растет... С 2022 года мировая система начала меняться, и Россия оказалась в самом центре этого процесса. Мы находимся в центре евразийской торговли и, развивая логистику и инфраструктуру, получаем доступ к новым финансовым потокам и товарообороту. Это усиливает наш потенциал как ключевого узла в новой архитектуре всей международной торговли", - подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, "инфраструктура уже развивается в парадигме, при которой Россия играет важную роль в перемещении товаров между странами".
"Мы граничим как с европейской, так и с азиатской частью континента, что позволяет выстраивать устойчивые отношения с дружественными партнерами", - добавил Леер.
"В будущем, особенно на фоне возможного потепления внешнеполитических связей, можно ожидать и возврат интереса со стороны европейских компаний. Россия может стать для них окном торговли с другими регионами", - заключил вице-президент АЭИ.