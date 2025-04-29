"Радикальный выход": новое американское оружие угрожает самим США
Пентагон разработает новый "Абрамс" с учетом опыта России на СВО
Танк Abrams на выставке трофейной техники. Архивное фото
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Давид Нармания. Охота российских военных на западные танки дала обильную пищу для размышления американским и европейским конструкторам. Стало очевидно, что тяжелая техника нуждается в доработке. О том, какие выводы из украинского конфликта сделали США, чего генералы ждут от нового "Абрамса" и какую извечную проблему Пентагона может решить принятая программа — в материале РИА Новости.
Почти полвека на службе
Впервые о том, что армии необходим новый основной боевой танк, в Вашингтоне предметно заговорили еще в 2023-м. Именно тогда армия США заявила о завершении работы над улучшениями M1A2 четвертой версии и намерении создать новую модель M1E3. К этому моменту "Абрамсы" стояли на вооружении уже более 40 лет.
© Минобороны РоссииУничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии
© Минобороны России
Уничтоженный танк M1 Abrams производства США украинской армии
"Мы должны оптимизировать мобильность и живучесть Abrams, чтобы танк мог сближаться с противником и уничтожать его, как главный хищник на будущих полях сражений", — приводит слова бригадного генерала и директора группы по боевым машинам нового поколения Джеффри Нормана портал армии США.
Причина проста: по мнению высших чинов Пентагона, нынешняя платформа исчерпала возможности к совершенствованию. Улучшение характеристик привело бы к увеличению и без того внушительного веса в 65 тонн и сделало бы обслуживание еще более сложным с логистической точки зрения.
"Абрамс" больше не может наращивать возможности без увеличения веса, и требуется сократить расходы на материально-техническое обеспечение", — объяснял тогда исполнительный директор армейской программы по наземным боевым системам генерал-майор Гленн Дин.
Легче и защищеннее
Позже стало известно о конкретных новшествах, которые получит М1Е3. Одно из наиболее важных — активная защита. Сначала ее не было в принципе, но во второй половине 2010-х этим вопросом все же озаботились. Только на последней версии SEPv3 появилась возможность установки AN/VLQ-6 MCD, а затем Пентагон заключил контракт с израильской компанией Rafael на поставку комплексов Trophy. Однако даже это решение стало нежелательным компромиссом.
"Эксплуатация, развертывание и поддержание в рабочем состоянии такой защиты представляют собой определенную сложность, поскольку ее установка на танки — довольно обременительная задача", — отмечал Дин.
© AP Photo / Czarek SokolowskiАмериканские танки "Абрамс" армии Польши во время парада, посвященного Дню Войска Польского, в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Американские танки "Абрамс" армии Польши во время парада, посвященного Дню Войска Польского, в Варшаве. Архивное фото
Помимо этого, в Вашингтоне, судя по всему, капитулировали в извечном споре о необходимости автомата заряжания — Пентагон ждет, что новые "Абрамсы" его получат, это позволит сократить экипаж до трех человек. Такого подхода десятилетиями придерживалась советская и российская школа танкостроения, в то время как на Западе преимуществом с точки зрения безопасности традиционно считали дополнительного члена экипажа, который вручную заменял автомат заряжания. Перенимают российский опыт и немцы — новую KF51 Panther тоже оснастят автоматом заряжания. В случае с "Пантерой" это объясняется еще и калибром орудия: снаряды к 130-миллиметровой пушке будут весить более 30 килограммов.
Башня нового "Абрамса" станет необитаемой.
Изменения коснутся силовой установки — от газовой турбины AGT1500 решили отказаться. Новый гибридный двигатель должен стать более экономичным и бесшумным — это поможет повысить и ходовые характеристики машины, и ее скрытность. Также для незаметности планируют оснастить М1Е3 системой, которая позволяла бы маскировать ее тепловую и электромагнитную сигнатуру.
Дополнительные требования Пентагона к новой модели стали уже привычными для всех современных машин — возможность использования искусственного интеллекта и полная модульность, которая в будущем позволит модернизировать танк в куда более сжатые сроки.
Планы на десятилетия
Столь масштабное обновление у американского ВПК может занимать десятилетия. Однако в Пентагоне требуют уложиться в более сжатые сроки. Весной 2024-го армия решила, что разработкой и производством займется General Dynamics Land Systems.
Как отмечает Defense News, на одной из встреч разработчиков и военного руководства прозвучала оценка, что для создания первого танка потребуется 65 месяцев. Начальник штаба армии США Рэнди Джордж посчитал такие сроки астрономическими и потребовал радикально ускорить процесс. Для этого команде, занимающейся созданием нового "Абрамса", намерены упростить юридическую составляющую работы.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России возле танка М1 "Абрамс" ВСУ, эвакуированного из-под Суджи
Военнослужащие ВС России возле танка М1 "Абрамс" ВСУ, эвакуированного из-под Суджи . Архивное фото
"Не обременяйте себя политикой и правилами, которые были разработаны для разных частей света… Используйте все доступные юридически, морально и приемлемые вещи и прекратите пытаться управлять всеми рисками до такой степени, чтобы риска не было, — он будет всегда", — посоветовали в Пентагоне разработчикам, утверждает главный технический директор штаба армии США Алекс Миллер.
При этом он добавил, что команда получила значительную свободу действий буквально в последние несколько месяцев.
Американское военное руководство рассчитывает, что сроки программы удастся сократить втрое от первоначального прогноза, а уже через 24-30 месяцев солдаты получат первые образцы.
Больше того, в Пентагоне утверждают, что программа может стать пробой пера перед масштабной реформой всей системы закупок. Сокращение бумажной волокиты, с одной стороны, позволит ускорить появление новых образцов техники. Проблема в том, что американское военное ведомство уже провалило семь аудитов подряд, и даже высшее руководство Пентагона плохо представляет, на что именно идут миллиарды долларов. Есть риск, что упрощение юридических процедур сделает отрасль еще менее прозрачной.