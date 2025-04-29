https://ria.ru/20250429/abrams-2013480443.html

"Радикальный выход": новое американское оружие угрожает самим США

"Радикальный выход": новое американское оружие угрожает самим США - РИА Новости, 29.04.2025

"Радикальный выход": новое американское оружие угрожает самим США

Охота российских военных на западные танки дала обильную пищу для размышления американским и европейским конструкторам. Стало очевидно, что тяжелая техника... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T08:00:00+03:00

2025-04-29T08:00:00+03:00

2025-04-29T08:07:00+03:00

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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости, Давид Нармания. Охота российских военных на западные танки дала обильную пищу для размышления американским и европейским конструкторам. Стало очевидно, что тяжелая техника нуждается в доработке. О том, какие выводы из украинского конфликта сделали США, чего генералы ждут от нового "Абрамса" и какую извечную проблему Пентагона может решить принятая программа — в материале РИА Новости.Почти полвека на службеВпервые о том, что армии необходим новый основной боевой танк, в Вашингтоне предметно заговорили еще в 2023-м. Именно тогда армия США заявила о завершении работы над улучшениями M1A2 четвертой версии и намерении создать новую модель M1E3. К этому моменту "Абрамсы" стояли на вооружении уже более 40 лет."Мы должны оптимизировать мобильность и живучесть Abrams, чтобы танк мог сближаться с противником и уничтожать его, как главный хищник на будущих полях сражений", — приводит слова бригадного генерала и директора группы по боевым машинам нового поколения Джеффри Нормана портал армии США.Причина проста: по мнению высших чинов Пентагона, нынешняя платформа исчерпала возможности к совершенствованию. Улучшение характеристик привело бы к увеличению и без того внушительного веса в 65 тонн и сделало бы обслуживание еще более сложным с логистической точки зрения."Абрамс" больше не может наращивать возможности без увеличения веса, и требуется сократить расходы на материально-техническое обеспечение", — объяснял тогда исполнительный директор армейской программы по наземным боевым системам генерал-майор Гленн Дин.Легче и защищеннееПозже стало известно о конкретных новшествах, которые получит М1Е3. Одно из наиболее важных — активная защита. Сначала ее не было в принципе, но во второй половине 2010-х этим вопросом все же озаботились. Только на последней версии SEPv3 появилась возможность установки AN/VLQ-6 MCD, а затем Пентагон заключил контракт с израильской компанией Rafael на поставку комплексов Trophy. Однако даже это решение стало нежелательным компромиссом."Эксплуатация, развертывание и поддержание в рабочем состоянии такой защиты представляют собой определенную сложность, поскольку ее установка на танки — довольно обременительная задача", — отмечал Дин.Помимо этого, в Вашингтоне, судя по всему, капитулировали в извечном споре о необходимости автомата заряжания — Пентагон ждет, что новые "Абрамсы" его получат, это позволит сократить экипаж до трех человек. Такого подхода десятилетиями придерживалась советская и российская школа танкостроения, в то время как на Западе преимуществом с точки зрения безопасности традиционно считали дополнительного члена экипажа, который вручную заменял автомат заряжания. Перенимают российский опыт и немцы — новую KF51 Panther тоже оснастят автоматом заряжания. В случае с "Пантерой" это объясняется еще и калибром орудия: снаряды к 130-миллиметровой пушке будут весить более 30 килограммов.Башня нового "Абрамса" станет необитаемой.Изменения коснутся силовой установки — от газовой турбины AGT1500 решили отказаться. Новый гибридный двигатель должен стать более экономичным и бесшумным — это поможет повысить и ходовые характеристики машины, и ее скрытность. Также для незаметности планируют оснастить М1Е3 системой, которая позволяла бы маскировать ее тепловую и электромагнитную сигнатуру.Дополнительные требования Пентагона к новой модели стали уже привычными для всех современных машин — возможность использования искусственного интеллекта и полная модульность, которая в будущем позволит модернизировать танк в куда более сжатые сроки.Планы на десятилетияСтоль масштабное обновление у американского ВПК может занимать десятилетия. Однако в Пентагоне требуют уложиться в более сжатые сроки. Весной 2024-го армия решила, что разработкой и производством займется General Dynamics Land Systems.Как отмечает Defense News, на одной из встреч разработчиков и военного руководства прозвучала оценка, что для создания первого танка потребуется 65 месяцев. Начальник штаба армии США Рэнди Джордж посчитал такие сроки астрономическими и потребовал радикально ускорить процесс. Для этого команде, занимающейся созданием нового "Абрамса", намерены упростить юридическую составляющую работы."Не обременяйте себя политикой и правилами, которые были разработаны для разных частей света… Используйте все доступные юридически, морально и приемлемые вещи и прекратите пытаться управлять всеми рисками до такой степени, чтобы риска не было, — он будет всегда", — посоветовали в Пентагоне разработчикам, утверждает главный технический директор штаба армии США Алекс Миллер.При этом он добавил, что команда получила значительную свободу действий буквально в последние несколько месяцев.Американское военное руководство рассчитывает, что сроки программы удастся сократить втрое от первоначального прогноза, а уже через 24-30 месяцев солдаты получат первые образцы. Больше того, в Пентагоне утверждают, что программа может стать пробой пера перед масштабной реформой всей системы закупок. Сокращение бумажной волокиты, с одной стороны, позволит ускорить появление новых образцов техники. Проблема в том, что американское военное ведомство уже провалило семь аудитов подряд, и даже высшее руководство Пентагона плохо представляет, на что именно идут миллиарды долларов. Есть риск, что упрощение юридических процедур сделает отрасль еще менее прозрачной.

https://ria.ru/20250425/otstavka-2013172527.html

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Нармания Давид

Нармания Давид

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, сша, министерство обороны сша