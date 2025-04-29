https://ria.ru/20250429/a7-2014207008.html

"А7" отмечает сдвиг трансграничных расчетов в сторону Азии и Африки

"А7" отмечает сдвиг трансграничных расчетов в сторону Азии и Африки - РИА Новости, 29.04.2025

"А7" отмечает сдвиг трансграничных расчетов в сторону Азии и Африки

Компания "А7" (принадлежит ПСБ) отмечает изменения в географии трансграничных расчетов, идет сдвиг в сторону стран Азии, Ближнего Востока и Африки, сообщила... РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-29T21:40:00+03:00

2025-04-29T21:40:00+03:00

2025-04-29T21:40:00+03:00

экономика

азия

африка

технологии

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МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Компания "А7" (принадлежит ПСБ) отмечает изменения в географии трансграничных расчетов, идет сдвиг в сторону стран Азии, Ближнего Востока и Африки, сообщила заместитель генерального директора по экономике и финансам "А7" Ирина Акопян. "Мы наблюдаем значительные изменения в географии платежных потоков. Бизнес активно перестраивается, перенаправляя расчеты в новые регионы. Происходит заметный сдвиг в сторону азиатских стран, государств Ближнего Востока и Африки", — привели в ПСБ слова Акопян на Внешнеторговом форуме РБК. По ее словам, такая тенденция будет только укрепляться в ближайшей перспективе. Говоря об общих изменениях на рынке финансовых операций, Акопян отметила, что даже крупные финансовые организации столкнулись с необходимостью выстраивать расчеты через посредников. В связи с этим российским компаниям нужна надежная инфраструктура, которая поддерживает разные валюты и маршруты, минимизирует риски блокировок и позволяет быстро адаптироваться к новым ограничениям. "Международные расчеты стали сложнее и те, кто смог адаптироваться и найти надежного партнера не просто выживают, а находят новые возможности для роста", — резюмировала Акопян. "А7" была создана ПСБ для осуществления трансграничных расчетов, в том числе по внешнеторговым контрактам российского бизнеса с зарубежными контрагентами.

азия

африка

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, азия, африка, технологии