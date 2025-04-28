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В Белгородской области при атаке FPV-дрона пострадала женщина

В Белгородской области при атаке FPV-дрона пострадала женщина - РИА Новости, 28.04.2025

В Белгородской области при атаке FPV-дрона пострадала женщина

Жительница села Нежеголь Шебекинского округа ранена в результате атаки украинского FPV-дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:07:00+03:00

2025-04-28T12:07:00+03:00

2025-04-28T12:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

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украина

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Жительница села Нежеголь Шебекинского округа ранена в результате атаки украинского FPV-дрона, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Нежеголь Шебекинского округа подверглось атаке вражеского FPV-дрона. Ранена женщина. Пострадавшая с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков.Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам и атакам дронов.

https://ria.ru/20250428/miroshnik-2013791401.html

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Максим Зубков

происшествия, белгородская область, харьковская область, украина, вячеслав гладков