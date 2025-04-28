Рейтинг@Mail.ru
"Открытая угроза". Обращение военного ВСУ к Зеленскому шокировало Запад - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:20 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/zelenskiy-2013768663.html
"Открытая угроза". Обращение военного ВСУ к Зеленскому шокировало Запад
"Открытая угроза". Обращение военного ВСУ к Зеленскому шокировало Запад - РИА Новости, 28.04.2025
"Открытая угроза". Обращение военного ВСУ к Зеленскому шокировало Запад
Украинский военный выступил с неприкрытой угрозой в адрес Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T09:20:00+03:00
2025-04-28T09:20:00+03:00
вооруженные силы украины
чей боуз
дональд трамп
украина
москва
сергей лавров
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007777140_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_d14e052d721460cf0bf848c6fd3fe7be.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинский военный выступил с неприкрытой угрозой в адрес Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. "Командир бригады украинской армии открыто угрожает Зеленскому в украинском телешоу. Он предупреждает его не вести переговоры с Россией, не уступать территорию, иначе он "пожалеет об этом", — написал Боуз.На кадрах, которые он разместил у себя на странице, группа людей в эфире украинского телешоу слушает спикера, передающего слова командира 414 бригады ВСУ.Журналист назвал Украину страной, в которой царит беззаконие, удивившись тому, что войска диктуют требования главнокомандующему.В среду американский президент Дональд Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не ведет переговоры о целостности территории страны. Отвечая на вопрос журналистки, понравились ли ему слова Трампа о том, что Крым официально находится под контролем России с 2014 года, Лавров указал на то, что дело не в симпатиях, а в фактах. При этом, глава российской дипломатии отметил, что сам Зеленский продолжает настраивать на том, что полуостров является частью Украины.
https://ria.ru/20250428/rossiya-2013687508.html
https://ria.ru/20250428/krym-2013708490.html
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007777140_182:0:2614:1824_1920x0_80_0_0_cae1ef1a8ca666788306137514c1dfb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, чей боуз, дональд трамп, украина, москва, сергей лавров, россия, в мире
Вооруженные силы Украины, Чей Боуз, Дональд Трамп, Украина, Москва, Сергей Лавров, Россия, В мире
"Открытая угроза". Обращение военного ВСУ к Зеленскому шокировало Запад

Журналист Боуз: командир бригады ВСУ открыто угрожает Зеленскому

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинский военный выступил с неприкрытой угрозой в адрес Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Командир бригады украинской армии открыто угрожает Зеленскому в украинском телешоу. Он предупреждает его не вести переговоры с Россией, не уступать территорию, иначе он "пожалеет об этом", — написал Боуз.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Россия вскрывает украинский блеф Европы
08:00
На кадрах, которые он разместил у себя на странице, группа людей в эфире украинского телешоу слушает спикера, передающего слова командира 414 бригады ВСУ.
Журналист назвал Украину страной, в которой царит беззаконие, удивившись тому, что войска диктуют требования главнокомандующему.
В среду американский президент Дональд Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.
В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не ведет переговоры о целостности территории страны. Отвечая на вопрос журналистки, понравились ли ему слова Трампа о том, что Крым официально находится под контролем России с 2014 года, Лавров указал на то, что дело не в симпатиях, а в фактах. При этом, глава российской дипломатии отметил, что сам Зеленский продолжает настраивать на том, что полуостров является частью Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Россия решила земельный вопрос с Украиной
08:00
 
Вооруженные силы УкраиныЧей БоузДональд ТрампУкраинаМоскваСергей ЛавровРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала