https://ria.ru/20250428/zelenskiy-2013768663.html

"Открытая угроза". Обращение военного ВСУ к Зеленскому шокировало Запад

"Открытая угроза". Обращение военного ВСУ к Зеленскому шокировало Запад - РИА Новости, 28.04.2025

"Открытая угроза". Обращение военного ВСУ к Зеленскому шокировало Запад

Украинский военный выступил с неприкрытой угрозой в адрес Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T09:20:00+03:00

2025-04-28T09:20:00+03:00

2025-04-28T09:20:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинский военный выступил с неприкрытой угрозой в адрес Зеленского, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. "Командир бригады украинской армии открыто угрожает Зеленскому в украинском телешоу. Он предупреждает его не вести переговоры с Россией, не уступать территорию, иначе он "пожалеет об этом", — написал Боуз.На кадрах, которые он разместил у себя на странице, группа людей в эфире украинского телешоу слушает спикера, передающего слова командира 414 бригады ВСУ.Журналист назвал Украину страной, в которой царит беззаконие, удивившись тому, что войска диктуют требования главнокомандующему.В среду американский президент Дональд Трамп обрушился с критикой на главу киевского режима из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не ведет переговоры о целостности территории страны. Отвечая на вопрос журналистки, понравились ли ему слова Трампа о том, что Крым официально находится под контролем России с 2014 года, Лавров указал на то, что дело не в симпатиях, а в фактах. При этом, глава российской дипломатии отметил, что сам Зеленский продолжает настраивать на том, что полуостров является частью Украины.

https://ria.ru/20250428/rossiya-2013687508.html

https://ria.ru/20250428/krym-2013708490.html

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вооруженные силы украины, чей боуз, дональд трамп, украина, москва, сергей лавров, россия, в мире