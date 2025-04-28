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В США набросились на Зеленского после освобождения Курской области
В США набросились на Зеленского после освобождения Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
В США набросились на Зеленского после освобождения Курской области
Владимир Зеленский потерпел фиаско после полного провала его авантюры по вторжению в Курскую область, заявил отставной американский военный Дэниел Дэвис в эфире РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T03:25:00+03:00
2025-04-28T03:25:00+03:00
2025-04-28T03:25:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский потерпел фиаско после полного провала его авантюры по вторжению в Курскую область, заявил отставной американский военный Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Теперь всем ясно: все заявления, которые делал Зеленский, все обещания, которые он давал, речи, которыми он требовал продолжать сражаться. <…> все это оказалось напрасным. Все (боевики ВСУ. — Прим. ред.) или убиты, или были вынуждены отойти обратно на территорию Украины", — сказал эксперт.По словам Дэвиса, этот план изначально был обречен на провал, несмотря на ярые бравады главы киевского режима. Начинать наступательную операцию, если ты даже не в силах нормально обороняться — просто бессмысленно, пояснил отставной военный.В субботу президент Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова об освобождении Курской области. Глава государства поздравил весь личный состав с победой и отметил, что этот успех приближает конец неонацистского режима в Киеве. ВСУ понесли огромные потери, в том числе среди наиболее боеспособных сил, оснащенных западной техникой, указал Путин.Как уточнил Герасимов, российские войска освободили последний населенный пункт в регионе — село Горналь, чем завершили разгром украинских формирований в регионе. Потери врага составили 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
https://ria.ru/20250427/kiev-2013735129.html
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в мире, киев, владимир зеленский, россия, дэниел дэвис, курская область
В мире, Киев, Владимир Зеленский, Россия, Дэниел Дэвис, Курская область
В США набросились на Зеленского после освобождения Курской области
Подполковник Дэвис: Зеленский потерпел фиаско в Курской области