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Зеленский находится в отчаянии, считает нидерландский аналитик - РИА Новости, 28.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:30 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/zelenskij-2013943983.html
Зеленский находится в отчаянии, считает нидерландский аналитик
Зеленский находится в отчаянии, считает нидерландский аналитик - РИА Новости, 28.04.2025
Зеленский находится в отчаянии, считает нидерландский аналитик
Владимир Зеленский находится в отчаянии, заключение мира для него - не вариант, так как он все потеряет после его наступления, такое мнение в беседе с РИА... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T22:30:00+03:00
2025-04-28T22:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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ГААГА, 28 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский находится в отчаянии, заключение мира для него - не вариант, так как он все потеряет после его наступления, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер. "Зеленский находится в отчаянии - вот самое подходящее слово для этого. Единственное, что у него на уме - это эскалация в любое время. Так что в данный момент этот парень находится в опасном положении, потому что когда наступит мир, он все потеряет, и я не думаю, что он останется у власти. Так что мир для него - это не вариант", - считает Нимёллер. В то же время, как отметил он, Зеленский понимает, что США могут лишить Киев разведывательной информации с американских спутников в случае, если Украина будет нарушать режим прекращения огня. "Поставки оружия - это долгое дело. Можно прекратить поставки оружия сейчас, но у них (Украины - ред.) еще долго будет оружие. А остановка передачи разведданных имеет мгновенный эффект. И (президент США Дональд -ред.) Трамп может легко это сделать, что для Зеленского станет большой проблемой", - резюмировал эксперт. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Зеленский находится в отчаянии, считает нидерландский аналитик

Нимеллер: Зеленский находится в отчаянии, заключение мира для него не вариант

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ГААГА, 28 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский находится в отчаянии, заключение мира для него - не вариант, так как он все потеряет после его наступления, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер.
«
"Зеленский находится в отчаянии - вот самое подходящее слово для этого. Единственное, что у него на уме - это эскалация в любое время. Так что в данный момент этот парень находится в опасном положении, потому что когда наступит мир, он все потеряет, и я не думаю, что он останется у власти. Так что мир для него - это не вариант", - считает Нимёллер.
В то же время, как отметил он, Зеленский понимает, что США могут лишить Киев разведывательной информации с американских спутников в случае, если Украина будет нарушать режим прекращения огня.
"Поставки оружия - это долгое дело. Можно прекратить поставки оружия сейчас, но у них (Украины - ред.) еще долго будет оружие. А остановка передачи разведданных имеет мгновенный эффект. И (президент США Дональд -ред.) Трамп может легко это сделать, что для Зеленского станет большой проблемой", - резюмировал эксперт.
Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Кремль со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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