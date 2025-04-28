https://ria.ru/20250428/zelenskij-2013888510.html

Зеленский готовит провокации на День Победы, считает экс-депутат Рады

Зеленский готовит провокации на День Победы, считает экс-депутат Рады - РИА Новости, 28.04.2025

Зеленский готовит провокации на День Победы, считает экс-депутат Рады

Владимир Зеленский будет готовить новые провокации во время перемирия в дни 80-летия победы в Великой Отечественной войне, рассказал РИА Новости участник... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:25:00+03:00

2025-04-28T17:25:00+03:00

2025-04-28T17:25:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский будет готовить новые провокации во время перемирия в дни 80-летия победы в Великой Отечественной войне, рассказал РИА Новости участник движения "Другая Украина" и бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина. "Он (Зеленский – ред.) сегодня взял паузу, не дал ответа на эту инициативу. Я думаю, сейчас идут телефонные консультации с Великобританией, с (президентом Франции Эммануэлем - ред.) Макроном, что делать. Я думаю, формально он скажет-таки да, а фактически будет провоцировать, как это было во время энергетического перемирия и пасхального, чтобы обвинить Россию", - полагает собеседник агентства. Как полагает бывший депутат Рады, провокации и обвинения в адрес России в несоблюдении предложенного ей же перемирия должны показать остальному миру циничность Зеленского. "Зеленский принципиально не заинтересован в самом мире, потому что он не избираемый… Мир означает прекращение вооруженного конфликта, это означает президентские выборы и выборы в парламент, и вот тут у Зеленского ответа нет. Или его судьба как у (экс-президента Грузии Михаила – ред.) Саакашвили – надо отвечать за все преступления, это лучший вариант, или бежать куда-то, а куда? Кто его примет? Побежденный, кому он нужен? Даже для Великобритании и Франции это проблемы себе создать", - отметил Олейник.

https://ria.ru/20250428/putin-2013831229.html

https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, великобритания, франция, владимир зеленский, владимир олейник, владимир путин, верховная рада украины